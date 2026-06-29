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Belakok 2027ko martxora arte atzeratu du disko berriaren kaleratzea

Talde bizkaitarrak azaldu duenez, taldekideentzat "oso garrantzitsua" den disko batean ari dira lanean eta lasai amaitu nahi dute. Atzerapen horren ondorioz, urriaren 16tik aurrera ematekoak zituen kontzertuak ere atzeratu ditu.

Belako
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EITB

Azken eguneratzea

Belako laukote bizkaitarrak 2027ko martxora atzeratu du disko berriaren kaleratzea astelehen honetan ohar bidez iragarri duenez. Atzerapenaren ondorioz, urriaren 16tik aurrera ematekoak zituzten kontzertuen agenda ere berritu dute, eta data eta leku berriak iragarri dituzte. Disko berria iritsi arte jaialdietan soilik joko dute Euskal Herrian eta Europan.

Hiru urte igaro dira Belakok Sigo regando, bere aurreko diskoa, kaleratu zuenetik, eta jarraitzaileek irrikaz espero dute hurrengo lana eta aurkezpen bira.

Apirilean, disko berria eta bira handia iragarri zituen Mungiako taldeak udazkenerako. Hala ere, taldekideek mimo gehiagorekin landu nahi dute disko hau. Hedabideetara bidalitako oharrean azaldu dutenez, "disko garrantzitsu baten aurrean" daude eta "lasai amaitu" nahi dute. Montgrí zigiluak argitaratuko du lan berri hau. 

Diskoaren atzeratzearekin batera, aurkezpen birako kontzertuak ere atzeratu egin dira. Egun berrietarako sarrerak salgai daude www.belako.net webgunean eta aretoetako webguneetan. Bidalitako oharrean taldeak adierazi duenez, aurretik erositako sarrerek data berrietarako balioko dute baina, nahi izanez gero, badago itzultzeko aukera ere hurrengo 15 egunetan eskaera eginez gero.

Hauek dira bolen lekuak eta datak :

2026

  • 09/17 Hamburg - Reeperbahn
  • 09/18 Kalbe - Unordnungsamt der Stadt Kalbe
  • 09/19 Berlin - Schokoladen
  • 10/03 Bermeo - Xixili Festibala

2027

  • 04/09 Gasteiz - Jimmy Jazz (+ Aiko taldea)
  • 04/10 Oviedo - Gong
  • 04/23 Lugo - Club Clavicémbalo
  • 04/24 Vigo - MasterClub aretoa
  • 05/07 Santiago - Capitol
  • 05/08 Boiro - A Pousada da Galiza
  • 05/09 Aldatutakoak - Krazzy Kray
  • 05/14 UK - TBA
  • 05/21 Madril - Sound Isidro Shoko
  • 05/22 Jaialdia - TBA
  • 05/27 Bilbao - Kafe Antzokia
  • 05/29 Donostia - Dabadaba
  • 05/30 Donostia - Dabadaba
  • 07/02 Jaialdia - TBA
  • 09/18 Jaialdia - TBA
  • 10/15 Badajoz - Teatro Off Cultura
  • 10/16 Caceres - Cáceres Underground Weekend
  • 10/30 Bartzelona - La Nau
  • 11/11 Sevilla - X aretoa
  • 11/12 Granada - Planta Baja
  • 11/13 Jaialdia - TBA
  • 11/26 Huesca - El Veintiuno
  • 11/27 Jaialdia - TBA 
  • 12/03 Lleida - Tocata
  • 12/04 Badalona - Estraperlo
Musika Mungia Musika

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