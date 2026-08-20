QUINCENA MUSICAL DE SAN SEBASTIÁN

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Natxo de Felipe se sube de nuevo al escenario para tocar canciones inéditas de Oskorri

Publicidad
Oskorri argazkia Arantzazu
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hamaika urteko isiltasunaren ostean, Natxo de Felipe berriro oholtzara igo da da Oskorrirekin argitaratu gabe geratu ziren abestiak berreskuratzeko
author image

EITB

Última actualización

El veterano músico Natxo de Felipe ha ofrecido un concierto muy especial, "Abandonatuak", en el Santuario de Arantzazu. Esta cita se enmarca dentro de la programación de la Quincena Musical de San Sebastián, con la participación y el patrocinio de EITB. Durante la actuación, se han podido escuchar de nuevo, en un formato renovado y eléctrico, temas que nunca encontraron un hueco en los discos de la mítica banda.

Oskorri Música vasca Música

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Natxo de Felipe vuelve a los escenarios con un nuevo proyecto: ‘Abandonatuak’

11 años después del adiós de Oskorri, Natxo de Felipe volverá a subirse a los escenarios con un nuevo disco: ‘Abandonatuak’. Se trata de un proyecto que rescata temas inéditos de la mítica banda y que presentará el 20 de agosto en Santuario de Arantzazu dentro de la programación de la Quincena Musical de San Sebastián. El concierto reunirá a mítico cantante de Oskorri con el Kuarteto Philiperena, integrado por Xabier de Felipe, Przemysław Pujanek, Esther Alba y Karmele Castillo.
miguel-martin-jazzaldia-omenaldia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Donostia homenajea a Miguel Martín, director del Jazzaldia durante casi 50 años

El Festival de Jazz de Donostia-San Sebastián entregó anoche el premio Jazzaldia a Miguel Martín, quien ha estado al frente del festival durante casi 50 años. Hasta ahora era él quien entregaba este premio en la Plaza de la Trinidad y este año ha sido él quien ha recibido el máximo reconocimiento. El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, fue el encargado de entregarle el premio.

Cargar más
Publicidad
X