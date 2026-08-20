La alcaldesa denuncia la “soledad” de Irun ante el tráfico fronterizo y el Gobierno Vasco señala a Francia
La situación en Irun ha provocado un cruce de reproches entre las instituciones después de los problemas de tráfico registrados durante la última semana. La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha reclamado una mayor implicación del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa, mientras que el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, ha defendido las gestiones realizadas por la Ertzaintza y ha señalado a las autoridades francesas como responsables de agilizar el tráfico en la frontera.
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El Gobierno de España trabaja en el traslado a la Península de unas 500 niñas migrantes no acompañadas que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio. El Ministerio de Juventud e Infancia estudia que organizaciones de protección de menores se hagan cargo de su acogida en recursos adaptados, sin necesidad de transferir su tutela a las comunidades autónomas.
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