La Fiscalía recurre la concesión del tercer grado a Idoia Mendizabal

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la concesión del tercer grado penitenciario que aprobó el Gobierno Vasco a la presa de ETA Idoia Mendizabal Mujika. La red ciudadana Sare ha denunciado que esta decisión "nada tienen que ver con criterios de justicia".

El recurso formalizado el pasado 1 de octubre tiene efecto suspensivo, por lo que Mendizabal vuelve a estar en segundo grado penitenciario. No obstante, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penintenciario sale de centro de Zubieta, donde cumple condena, entre semana.

Tras saber sobre el recurso, la red ciudadana Sare ha denunciado que esta decisión "nada tiene que ver con criterios de justicia", sino que se trata de una "venganza".

En una nota publicada, Sare ha afirmado que Mendizabal fue progresada a tercer grado "a propuesta de los profesionales de los centros penitenciarios", y quien recurren son jueces y fiscales "que nada conocen de la evolución de estos presos".