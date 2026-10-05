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La Justicia rechaza desalojar inmediatamente la acampada de Sol como pedía Ayuso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha descartado las medidas cautelarísimas solicitadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
FOTODELDÍA MADRID, 27/09/2026.-Cientos de acampados en la Puerta del Sol convocados por el Sindicato de Inquilinas se preparan este domingo para dormir una segunda noche, y las que hagan falta, en tiendas de campaña, hasta que el Gobierno apruebe el real decreto 'Maricarmen' que debe incluir, entre otras medidas, contratos indefinidos de alquiler.- EFE/ Borja Sánchez-Trillo
Acampada de la Puerta del Sol, en Madrid. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Ez dute berehala Soleko kanpaldia hustuko, Justiziak Ayusoren eskaria baztertu ostean

Agencias | EITB

Última actualización

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado forzar a la Delegación del Gobierno español en Madrid a desalojar inmediatamente la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol, como solicitaba de manera cautelarísima el gobierno de la Comunidad de Madrid liderada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Aunque en opinión de la sección sexta de lo Contencioso "concurren circunstancias de especial urgencia", la decisión no puede adoptarse "con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado", recoge el auto dictado este lunes.

Sin entrar al fondo del asunto, el tribunal tiene en consideración "la eventual afectación del derecho de reunión de las personas efectivamente acampadas" y "la irreversibilidad de las consecuencias" que tendría acceder al desalojo instado por el Gobierno madrileño con posible utilización de "medidas de compulsión física" por parte de las fuerzas de seguridad si no accediesen a abandonar la acampada.

Los magistrados consideran que la "tan real posibilidad" de que el desalojo incluya dichas medidas de "compulsión física sobre las personas acampadas" exige poder contar con el criterio, alegaciones y motivos de la Delegación del Gobierno, pero acorta al próximo miércoles, a las 09:00 horas, el plazo para que presenten su escrito, "dadas las concretas circunstancias".

La Comunidad de Madrid acudió a los tribunales tras enviar un requerimiento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, donde le recriminó su "inacción" y darle un plazo de 48 horas para desalojar la acampada de Sol.

El delegado del Gobierno respondió que estaban "desarrollando las actuaciones que resultan procedentes" y que la acampada muestra "pleno respeto al ordenamiento jurídico". 

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