El Tribunal Constitucional (TC) celebra este martes un pleno en el que se prevé que avale la amnistía a dirigentes independentistas catalanes en el delito de malversación de fondos públicos, después de conocerse que las dos ponencias que se presentarán son partidarias de aplicarles la medida de gracia y que contienen críticas al Tribunal Supremo por haber realizado una interpretación que impedía llevar a cabo el perdón por ese delito.

Los magistrados del TC se reúnen para debatir la aplicación de la amnistía al exconsejero Jordi Turull, secretario general de Junts, y a la exconsejera con ERC Dolors Bassa, los dos primeros recursos. El resultado de esta reunión plenaria puede acelerar el regreso del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, tras nueve años en Europa.

Durante estas últimas dos semanas se han conocido los borradores de las dos ponencias, ambas favorables a amnistiar la malversación, aunque con diferencias en su redacción: la correspondiente a Turull, a cargo del magistrado encuadrado en el bloque conservador y contrario a esa ley José María Macías, y la de Bassa, redactada por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, del sector progresista.

Interpretación extensiva

Es en esta última ponencia se incluyen unas críticas más claras a la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación por incurrir en motivos de excepción como un enriquecimiento personal de carácter patrimonial y afectación a los intereses financieros de la Unión Europea en el proceso que llevó al referéndum catalán del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Constitucional.

Conde-Pumpido señala que el alto tribunal realizó una "interpretación extensiva, contraria al espíritu y finalidad" de la ley de amnistía, a la vez que hace hincapié en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró en su sentencia del pasado julio, con la que avaló la amnistía, que "no puede apreciarse que los intereses financieros" comunitarios "se vean afectados por el mero hecho de la disminución de la renta nacional básica".

Falta de sintonía con la filosofía de la norma

Por su parte, Macías asumió el pasado 22 de septiembre que su ponencia sobre la amnistía a Turull, contraria a perdonar la malversación, no contaba con el respaldo de la mayoría del pleno del TC, por lo que decidió retirarla y redactar una nueva para el pleno de mañana.

En esta ocasión, su ponencia afirma que el TS "se apartó de la finalidad de la norma, incurriendo en una quiebra lógica, consistente en aplicar un precepto con una manifiesta falta de sintonía con lo que la propia norma pretende, es decir, hacer decir a la norma lo que ésta no dice, ni quiso decir expresamente". Por ello, aboga por restablecerlo en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de las resoluciones del Supremo que le denegaron la amnistía, y que se dicten nuevas que sean respetuosas con los derechos fundamentales que el Constitucional ve vulnerados.

Esta deliberación sobre los recursos de amparo llega después del respaldo a la medida de gracia por parte del TJUE, que descartó una de las premisas del Supremo para no conceder definitivamente la amnistía, esto es, que se afectó a los intereses financieros de la Unión Europea con el referéndum. Según fuentes del Supremo, de estimarse los recursos de amparo de Turull y Bassa, se aplicará la amnistía a Puigdemont, siempre y cuando la argumentación del Constitucional sobre Turull y Bassa contemple una doctrina extensible a los otros recurrentes.