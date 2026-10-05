Diru publikoa bidegabe erabiltzearen delituari asteartean amnistia ematea aurreikusten du Konstituzio Auzitegiak
Astearteko osoko bilkuran neurria aplikatzearen alde dauden eta Auzitegi Gorenaren interpretazioari kritikak egiten dizkioten bi txosten aurkeztuko dituzte. Konstituzionalaren epaiak helegitea jarri duten beste pertsonei erabakia zabaltzea aurreikusten badu, Puigdemonti amnistia onartuko liokete.
Konstituzio Auzitegiak osoko bilkura egingo du astearte honetan eta Kataluniako buruzagi independentistei diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik amnistia onartzea aurreikusten du. Bilkuran graziazko neurria aplikatzearen alde egiten duten eta Auzitegi Gorenari kritikak egiten dizkioten bi ponentzia aurkeztuko dira.
Jordi Turull Juntseko idazkari nagusiak eta Dolors Bassa ERCko kontseilari ohiak jarri zituzten helegiteen inguruan eztabaidatzeko elkartuko dira Auzitegi Konstituzionaleko magistratuak, baina hartuko duten erabakiak Carles Puigdemont Kataluniako presidente ohi eta Juntseko liderraren itzulera azkartu dezake.
Azken bi aste hauetan bi ponentzien zirriborroak ezagutu dira, biak ere diru publikoa bidegabe erabiltzea amnistiatzearen aldekoak, nahiz eta idazketan desberdintasunak dituzten. Turulli dagokiona bloke kontserbadorean dagoen eta amnistiaren aurkakoa den Jose Maria Macias magistratuak idatzi du. Bassari dagokiona, aldiz, sektore progresistako Candido Conde-Pumpido Konstituzio Auzitegiko presidentearen lana da.
Interpretazio zabalegia
Azken ponentzia horretan, Auzitegi Gorenaren erabakia argiago kritikatzen da. Conde-Pumpidok adierazi du Gorenak amnistiari buruzko legearen "interpretazio zabala" egin zuela, "espirituaren eta xedearen aurkakoa", eta, aldi berean, azpimarratu du Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak joan den uztaileko epaian, amnistia bermatzearekin batera, erabaki zuela "amnistia aplikatzeak ez diela eragiten Europar Batasuneko finantza-interesei".
Legearen helburutik aldendutako erabakia
Bestalde, Maciasek irailaren 22an onartu zuen Turulli amnistia emateari buruz aurkeztu zuen txostenak, amnistiaren aurkakoa, ez zuela Auzitegi Konstituzionalaren osoko bilkuraren gehiengoaren babesik. Beraz, atzera botatzea eta beste txosten bat idaztea erabaki zuen.
Oraingo honetan, bere txostenak dioenez, Auzitegi Gorena "arauaren helburutik aldendu zen, eta porrot logikoa egin zuen"; hau da, "arauak berak duen helburuarekin bat ez datorren agindua" aplikatu zuen. Hori dela eta, zuzenbidea berrezartzearen alde egin du, eta, horretarako, amnistia ukatu zioten Gorenaren ebazpenak deuseztzat joko ditu.
Babes-errekurtsoei buruzko eztabaida hori Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak amnistiari babesa eman ondoren etorri da. Bertan, baztertu egiten du Auzitegi Gorenak amnistia behin betiko ez emateko erabili zuen premisetako bat, hau da, erreferendumak Europar Batasunaren finantza-interesei eragiten ziela. Goreneko iturrien arabera, Konstituzionalak Turullen eta Bassaren babes-errekurtsoak baietsi eta argudioetan helegitea jarri duten gainerakoei zabal daitekeela ezartzen badu, Puigdemonti ere amnistia aplikatuko zaio.