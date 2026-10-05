Pradales dice que el "ruido" electoral "no despistará" a su Ejecutivo y alerta que "está en juego el autogobierno"

Chivite, ante las elecciones generales: "Nos movilizaremos y volveremos a gobernar"

La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado este lunes, ante la convocatoria de elecciones generales, ha manifestado que "necesitamos ampliar la mayoría social para sacar adelante medidas" como las que está adoptando el Gobierno de Navarra, por ejemplo, en vivienda, "porque sí tiene una mayoría social" para aplicar unas políticas "que ayuden realmente a la gente frente a los fondos buitre".

"En Navarra lo que se está consiguiendo es arrinconar a la especulación y en un medio plazo de tiempo creo que Navarra lo conseguirá. De eso es de lo que se trata", ha indicado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación.



A su juicio, "falta una mayor base social para poder aprobar medidas tan importantes como eliminar las barreras de acceso a la vivienda". "Y espero que estas elecciones amplíen esa base social, esas mayorías políticas que puedan permitir esas medidas. También me alegro de que el presidente del Gobierno haya decidido llevar esos decretos al Consejo de Ministros para que se aprueben. Esa es la esperanza que yo tengo", ha añadido.



Preguntada por la publicación de UPN en la red social X, en la que señala que "el cambio empieza en Navarra", Chivite ha respondido que "no sé" si se han "enterado de que primero tenemos unas elecciones generales". "Primero hay unas elecciones generales. Y eso de que el cambio empieza en Navarra, desde luego no hay ninguna encuesta que lo sustente. Una cosa son deseos y otra cosa son realidades y realidades objetivas", ha indicado.



También en respuesta a los periodistas, ha señalado que "tuve oportunidad de trasladarle al presidente del Gobierno español cuál era mi opinión, y además así lo expresé también el sábado pasado en el Comité Regional que teníamos desde el Partido Socialista", donde le trasladó que "independientemente de lo que decidiera el secretario general y presidente del Gobierno, el Partido Socialista de Navarra estaba preparado".

