Pradales dice que el "ruido" electoral "no despistará" a su Ejecutivo y alerta que "está en juego el autogobierno"
Por su parte, la presidenta María Chivite ha señalado que "hace falta una mayor base social para poder aprobar medidas tan importantes como eliminar las barreras de acceso a la vivienda". "Y espero que estas elecciones amplíen esa base social, esas mayorías políticas que puedan permitir esas medidas, ha añadido.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que su Gobierno "no se va a despistar" por el "ruido" electoral de las próximas semanas, sino que mantendrá su "agenda vasca" y ha advertido a la ciudadanía de que en los próximos comicios "está en juego seguir trabajando" en el "avance y fortalecimiento del autogobierno" de Euskadi.
Pradales, que ha presidido este lunes la inauguración oficial de la ampliación del Museo de Bellas Artes en Bilbao ha admitido que la convocatoria de elecciones generales es "un hito muy importante desde el punto de vista político". No obstante, ha llamado a "ser conscientes" de que se van a suceder "unas semanas en las que va a haber mucho ruido político, mucho ruido mediático".
Por ello, "desde el Gobierno Vasco y como el lehendakari" ha dicho tener "claro" que el Ejecutivo que preside no se va a "despistar". "Tenemos una agenda vasca, tenemos muchísimos temas encima de la mesa a los que hay que dar una respuesta", ha dicho.
Entre los temas a abordar ha citado el aumento de los precios y el coste de vida, la vivienda, la salud o la seguridad. "Nosotros vamos a seguir trabajando todos los días sin despistarnos y centrados en la agenda vasca que es la agenda de la ciudadanía de Euskadi", ha añadido.
Además, ha destacado la importancia de tener en cuenta que en las elecciones del 29 de noviembre "también hay que defender el interés de los vascos". En ese sentido cree que la ciudadanía vasca "tiene que ser consciente de que está en juego, de alguna forma, el seguir trabajando en términos de avance y fortalecimiento del autogobierno vasco y de aquellas cuestiones que afectan día a día a la ciudadanía en Euskadi".
Chivite, ante las elecciones generales: "Nos movilizaremos y volveremos a gobernar"
La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado este lunes, ante la convocatoria de elecciones generales, ha manifestado que "necesitamos ampliar la mayoría social para sacar adelante medidas" como las que está adoptando el Gobierno de Navarra, por ejemplo, en vivienda, "porque sí tiene una mayoría social" para aplicar unas políticas "que ayuden realmente a la gente frente a los fondos buitre".
"En Navarra lo que se está consiguiendo es arrinconar a la especulación y en un medio plazo de tiempo creo que Navarra lo conseguirá. De eso es de lo que se trata", ha indicado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación.
A su juicio, "falta una mayor base social para poder aprobar medidas tan importantes como eliminar las barreras de acceso a la vivienda". "Y espero que estas elecciones amplíen esa base social, esas mayorías políticas que puedan permitir esas medidas. También me alegro de que el presidente del Gobierno haya decidido llevar esos decretos al Consejo de Ministros para que se aprueben. Esa es la esperanza que yo tengo", ha añadido.
Preguntada por la publicación de UPN en la red social X, en la que señala que "el cambio empieza en Navarra", Chivite ha respondido que "no sé" si se han "enterado de que primero tenemos unas elecciones generales". "Primero hay unas elecciones generales. Y eso de que el cambio empieza en Navarra, desde luego no hay ninguna encuesta que lo sustente. Una cosa son deseos y otra cosa son realidades y realidades objetivas", ha indicado.
También en respuesta a los periodistas, ha señalado que "tuve oportunidad de trasladarle al presidente del Gobierno español cuál era mi opinión, y además así lo expresé también el sábado pasado en el Comité Regional que teníamos desde el Partido Socialista", donde le trasladó que "independientemente de lo que decidiera el secretario general y presidente del Gobierno, el Partido Socialista de Navarra estaba preparado".