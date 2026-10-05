Feijóo espera dar a Sánchez "el mayor de los castigos" en las elecciones

Minutos después del anuncio del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones, no se han hecho esperar las reacciones de los partidos políticos del ámbito estatal ante tal terremoto político.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado al cambio para cerrar esta "negra etapa" y emprender una "reconstrucción nacional". Tras asegurar que la convocatoria responde al "miedo", ha afirmado que la gestión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, merece "el mayor de los castigos".

En una declaración institucional en la sede del PP, sin admitir preguntas, Feijóo ha indicado que el próximo día 29 se elige entre "decadencia o cambio", entre "mentira o cambio", "incompetencia o cambio" y entre "corrupción o cambio".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha afirmado que Sánchez "no puede más" y que la convocatoria de elecciones abre una "gran oportunidad" para que deje de "pisotear" España. "Estamos preparados", ha señalado. Al hilo, ha afirmado que lo que se va a librar ahora es "una vieja batalla ente comunismo o libertad" en las urnas.