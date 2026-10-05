Feijóo espera dar a Sánchez "el mayor de los castigos" en las elecciones
Minutos después del anuncio del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones, no se han hecho esperar las reacciones de los partidos políticos del ámbito estatal ante tal terremoto político.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado al cambio para cerrar esta "negra etapa" y emprender una "reconstrucción nacional". Tras asegurar que la convocatoria responde al "miedo", ha afirmado que la gestión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, merece "el mayor de los castigos".
En una declaración institucional en la sede del PP, sin admitir preguntas, Feijóo ha indicado que el próximo día 29 se elige entre "decadencia o cambio", entre "mentira o cambio", "incompetencia o cambio" y entre "corrupción o cambio".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha afirmado que Sánchez "no puede más" y que la convocatoria de elecciones abre una "gran oportunidad" para que deje de "pisotear" España. "Estamos preparados", ha señalado. Al hilo, ha afirmado que lo que se va a librar ahora es "una vieja batalla ente comunismo o libertad" en las urnas.
PSOE
Por su parte, el PSOE ha avisado que "está preparado" para afrontar el adelanto electoral y ha instado a "ampliar los apoyos" para "continuar con un Gobierno progresista" frente a PP y Vox, a quien ha calificado como "la coalición de los buitres, de los retrocesos y del miedo".
“Una oposición de bulos, sin sentido de Estado, que ha llegado a poner en duda hasta nuestro sistema electoral", ha trasladado el PSOE en un comunicado.
El PSOE ha defendido que tiene "proyecto, equipo y fuerza" para afrontar los comicios, alegando que saldrán a "defender los avances logrados y un proyecto que quiere seguir ampliando derechos y mejorando la vida de la gente".
Vox
El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado cauteloso, y ha pedido al electorado estar "alerta", "no confiar en las encuestas" y "no vender la piel del oso antes de cazarlo", en alusión a una eventual victoria del PP y Vox.
En una entrevista en Antena 3 TV, Abascal ha insistido en que, "a pesar de lo que digan las encuestas", los comicios van a ser "muy inciertos".
"Yo ya he aprendido a no ponerme en posiciones inadecuadas y a no vender la piel del oso antes de cazarlo, porque ya ocurrió en el año 2023, las encuestas decían lo mismo que hoy (vaticinan una mayoría holgada de PP y Vox) y Sánchez logró formar una mayoría", ha advertido Abascal.
Frente Amplio
La nueva coalición Sumar, bajo el nombre de Frente Amplio, considera que la convocatoria es "pertinente y necesaria", y augura que será "la llave de una mayoría nueva" que solucione el problema de la vivienda y permita seguir "avanzando en derechos".
En un breve comunicado, los cuatro partidos que integran Frente Amplio (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes), que aun no han designado a su cabeza de lista, han apoyado el adelanto electoral, ya que señalan "las derechas de Vox, PP y Junts pueden bloquear el Parlamento pero no van a poder bloquear la democracia".
"El Frente Amplio será la llave de una mayoría nueva que dé solución a este problema (la vivienda) y siga avanzando en derechos. Vamos a dar la batalla. A lo largo de los próximos días comunicaremos la marca electoral, la candidatura, así como las alianzas, según se vayan produciendo, hasta culminar en un gran acto el 17 de octubre", han añadido.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) se ha reivindicado como "un dique frente a la ola reaccionaria".
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que están "preparados para defender Cataluña" y "partirnos la cara para mejorar la vida de la gente".
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha puesto en valor la gestión del Ejecutivo en materia de empleo, defendiendo que el legado laboral en los ocho años de gobiernos de Pedro Sánchez "es inmenso".