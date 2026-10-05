En materia de vivienda el Gobierno español ha eliminado las llamadas 'golden visa', que permitían dar el visado a las personas extracomunitarias no residentes a cambio de adquirir una vivienda en España de 500 000 euros.

Uno de los anuncios estrella del Gobierno de coalición fue la creación de Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda a la que prometió transferir 40 000 viviendas de la Sareb y 2400 suelos con capacidad para albergar otras 55 000 casas.