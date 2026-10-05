¿Qué ha pasado en la última legislatura? Medidas y leyes aprobadas por el Gobierno español
La legislatura cierra con crecimiento económico y récord de empleo, el despliegue de más de 100 000 millones de euros en fondos europeos y una batería de medidas para contener los precios por la escalada de la energía tras la guerra en Ucrania y en Irán.
La tercera legislatura del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cierra con crecimiento económico del 2,6 % en 2025 y récord de empleo con más de 22 millones de cotizantes, el despliegue de más de 100 000 millones de euros en fondos europeos y una batería de medidas para contener los precios por la escalada de la energía tras la guerra en Ucrania y en Irán.
Vivienda
En materia de vivienda el Gobierno español ha eliminado las llamadas 'golden visa', que permitían dar el visado a las personas extracomunitarias no residentes a cambio de adquirir una vivienda en España de 500 000 euros.
Uno de los anuncios estrella del Gobierno de coalición fue la creación de Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda a la que prometió transferir 40 000 viviendas de la Sareb y 2400 suelos con capacidad para albergar otras 55 000 casas.
Crecimiento económico y récord de recaudación
También han sido los años del mayor despliegue del Plan de Recuperación, con más de 100 000 millones en fondos europeos que han contribuido a que el país se sitúe entre las economías europeas de mayor crecimiento económico en estos años, con alzas del PIB del 2,4 % en 2023, 3,7 % en 2024 y 2,6 % en 2025.
La recaudación tributaria ha batido récords cada año, contribuyendo así a bajar progresivamente el déficit público.
Mercado laboral, salarios y pensiones
En estos años, el mercado laboral también ha batido récord de ocupación, por encima de los 22 millones de cotizantes, impulsado por el tirón del empleo extranjero con un proceso de regularización extraordinario.
Asimismo han subido los salarios, aunque el alza de precios y el incremento del coste de la vivienda han limitado la mejora de poder adquisitivo de los hogares.
En materia de pensiones, se han seguido revalorizando de acuerdo con el IPC en aplicación de la reforma aprobada en la anterior legislatura, mientras que se han cerrado algunos flecos pendientes como la jubilación flexible o demorada.
SMI y ampliación de permisos retribuidos
En materia laboral, uno de los principales avances de esta legislatura ha sido la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha pasado de los 1080 euros mensuales en 2023 a los 1221 euros en este ejercicio, un incremento del 13 %.
Además, ha aprobado la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor, de 16 a 19 semanas para cada progenitor, y hasta 32 semanas en el caso de las familias monoparentales o monomarentales.
Escudo social por la escalada de precios
Por otra parte, han salido adelante toda una batería de medidas para contener los precios por la escalada de la energía tras la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio o para apoyar crisis como la dana.
Medidas fiscales
A falta de la prometida reforma fiscal, el Gobierno español aprobó en 2024 un paquete con una batería de medidas como el impuesto a las multinacionales, la conversión en permanente del impuesto bancario, una subida de tipos para las grandes rentas del capital o un gravamen para los vapeadores.
Junto a ello, se ha ajustado cada año el IRPF para que el salario mínimo no tribute y los sucesivos paquetes anticrisis han ido acompañados de ajustes tributarios temporales —desde bajadas del IVA para la electricidad, el gas o los alimentos hasta menores tipos para el impuesto de hidrocarburos—, pero también algunos permanentes, como la progresiva desaparición del impuesto de generación eléctrica.