Zer gertatu da azken legegintzaldian? Espainiako Gobernuak onartutako neurriak eta legeak
Hazkunde ekonomikoarekin eta inoizko enplegu datu onenekin amaituko da legegintzaldia. Horrez gain, Espainiako Gobernuak Europako funtsetako 100.000 milioi euro baino gehiago bideratu ditu, eta Ukrainako eta Irango gerrek eragindako prezioen igoerari aurre egiteko neurriak onartu ditu.
Datorren azaroaren 27an egingo dira hauteskunde orokorrak Espainian, eta, hortaz, Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuaren hirugarren legegintzaldia azkenetan dago. Hiru urte iraun duen legealdiaren balantzea egiteko garaia iritsi da: Hiru urte hauetan barne produktu gordina % 2tik gora hazi da, Espainiako Gobernuak Europako funtsetako 100.000 milioi euro baino gehiago bideratu ditu eta prezioen igoerari aurre egiteko neurriak onartu ditu.
Etxebizitza
Etxebizitza alorrean, Espainiako Gobernuak golden visa deiturikoak emateari utzi dio. Ordura arte, Espainian 500.000 eurotik gorako etxebizitza bat erosteagatik bizileku baimena ematen zitzaien atzerritarrei.
Koalizio Gobernuaren neurri izarretako bat Casa 47 sortzea izan zen, Estatuko etxebizitza enpresa berria.
Hazkunde ekonomikoa eta diru bilketa errekorra
Hiru urte horietan, Europako funtsetatik 100.000 milioi euro baino gehiago bideratu ditu Espainiako Gobernuak. Gainera, hazkunde ekonomiko handiko urteak izan dira, Espainiako barne produktu gordina % 2,4 hazi zen 2023an; % 3,7, 2024an, eta % 2,6, 2025ean.
Zerga bilketak markak hautsi ditu eta horrek defizit publikoa murrizten lagundu du.
Lan merkatua, soldatak eta pentsioak
Lan merkatuan ere errekorrak izan dira. Espainiak 22 milioi afiliaturen langa gainditu du, atzerriko langileen gorakadak bultzatuta.
Era berean, soldatak igo egin dira, baina prezioen eta etxebizitzaren kostuaren igoerak familien erosahalmena mugatu dute.
Pentsioei dagokienez, KPIaren arabera igo dituzte. Horrez gain, erretiro malgua edo atzeratua onartu dira.
Gutxieneko soldata eta zaintzetarako baimenak
Lan-arloan, legegintzaldi honetako aurrerapauso nagusienetako bat Gutxieneko Soldataren igoera izan da: 2023. urtean, 1080 eurokoa zen, eta aurten, berriz, 1221 eurokoa. Hortaz, % 13ko igoera izan du.
Gainera, jaiotzagatiko eta adingabeak zaintzeko baimena 16 astetik 19 astera luzatzea onartu du guraso bakoitzarentzat, eta 32 astera arte guraso bakarreko familientzat edo guraso bakarreko familientzat.
Ezkutu soziala
Bestalde, Ukrainako gerraren eta Ekialde Hurbileko gatazkaren ostean, energiaren gorakadak eragindako prezioei eusteko edo goi-geruzetako depresio isolatua bezalako krisiei laguntzeko neurri sorta bat onartu zuen Espainiako Gobernuak.
Neurri fiskalak
Agindutako erreforma fiskalaren faltan, Espainiako Gobernuak 2024an hainbat neurri onartu zituen, hala nola multinazionalen gaineko zerga, banku-zerga iraunkor bihurtzea, kapitalaren errenta handientzako tasen igoera edo lurruntzaileentzako karga.