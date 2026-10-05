¿Quién ganará las elecciones generales del 29 de noviembre? Esto dicen las últimas encuestas

Tras el adelanto electoral para el 29 de noviembre confirmado hoy por el presidente español, Pedro Sánchez, las formaciones políticas, los medios y la ciudadanía miran de reojo a la demoscopia reciente para intentar dibujar cuáles podrían ser los resultados. La mayoría de las encuestas dan como ganadores a los populares y pronostican un avance de la ultraderecha. Como en 2023, la clave será cómo quede el reparto de escaños entre los diferentes bloques. Esto vaticinan los principales sondeos de intención de voto:

Barómetro de 40db (octubre de 2026)

La encuesta publicada este mismo lunes por el diario El País y Cadena Ser da como vencedor al PP, con un 31,6 % de voto estimado, un punto y medio por debajo de los resultados obtenidos en 2023. PSOE sería segundo (27,4 %), con una caída mínima y a 4,3 puntos de sus últimos resultados electorales. Vox continuaría al alza (18,4 % de estimación de voto), y cosecharía 6 puntos más que su resultado en las urnas de 2023. Sumar y Podemos bajarían ligeramente (estimaciones del 5,6 % y 2,7 %). Esta encuesta no ha dado datos de estimación de voto para el resto de las formaciones (ERC, EH Bildu, PNV, Junts y otros partidos).

CIS (septiembre de 2026)

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de septiembre, que se realizó en plena crisis migratoria de Ceuta, daba la victoria al PSOE (31 % de estimación de voto), aunque con un PP recortando distancias (25,5 %). La encuesta también auguraba una subida de Vox (16,6 % de los sufragios). Sumar proseguiría en cuarta posición, aunque perdiendo votos (5,7 %), mientras que Podemos sumaría apoyos (3,7 %). En sexta posición continuaría ERC (mantendría una estimación de voto del 2,5 %). El CIS vaticinaba una destacada subida de EH Bildu (1,3 % de los votos) frente al 0,7 % previsto para el PNV y Junts.

Encuesta de GAD3 (septiembre de 2026)

El sondeo realizado para el diario ABC daba la victoria al PP, con una estimación del 31,1% de los votos y cinco escaños menos que en 2023. El PSOE bajaría hasta el 26,1% y perdería 16 diputados. La subida más destacada correspondería a Vox, con un apoyo estimado del 19,2% y 36 escaños más. Sumar, por su parte, conseguiría 9 escaños, lejos de los 31 actuales, y un 7,0 % de los votos. La encuesta reunió en el apartado “otros” a formaciones como Podemos, EH Bildu, ERC, PNV, o Adelante Andalucía (que entraría en el hemiciclo con un escaño): entre todos obtendrían 34 escaños. Este barómetro apunta que el bloque de investidura actual no sumaría suficientes apoyos para conformar mayoría.

Barómetro de Sigma Dos (septiembre de 2026)

El barómetro de Sigma Dos para el diario El Mundo también colocaba a los populares como primera fuerza (33,1 % de los votos y 143 escaños, seis más que en 2023). El PSOE se hundiría hasta el 25,4 % de los apoyos, obteniendo 101 diputados (pérdida de 20 escaños). Vox lograría prácticamente doblar el número de escaños (pasaría de los 32 actuales a 61, con el 17,9 % en estimación de voto). La encuesta auguraba una fuerte caída para Sumar, que lograría 10 parlamentarios (tiene 26 en la actualidad). Podemos solo conseguiría un escaño y el 2,8 % de los votos (obtuvo 4 en 2023). ERC subiría en votos y escaños (obtendría 8, uno más que la actualidad), EH Bildu bajaría hasta los 6 diputados, los mismos que el PNV (tiene 5 actualmente). Por último, Junts perdería apoyo y obtendría 4 diputados, tres menos que en 2023.

Encuesta Ipsos (septiembre de 2026)

El diario La Vanguardia publicó ayer, domingo, su último sondeo sobre intención de voto de cara a las elecciones catalanas. Aunque el sondeo versa sobre las formaciones y la cita catalana, podría servir para ver tendencias en intención de voto. La encuesta auguraba un empate en escaños, 30, entre el PSC y la formación de extrema derecha Aliança Catalana. Los de Sílvia Orriol, que no se presentan a las generales, se dispararían desde los 2 diputados a los 30, mientras que los socialistas mantendrían la primera posición perdiendo 12 asientos. El otro gran retroceso correspondería a Junts, que caería de los 35 a los 16 diputados. ERC sería tercera fuerza, mejorando datos y subiendo tres escaños (23 frente a los 20 actuales). La encuesta también augura una subida de Vox, que pasaría de 11 a 18. El PP bajaría cuatro parlamentarios, y los Comuns otros dos. La CUP mantendría sus cuatro diputados.