Comienza sin incidentes el desalojo de miles de migrantes en la playa de El Trampolín, en Ceuta
A primera hora de este jueves ha comenzado un amplio y coordinado operativo para desocupar de forma segura el campamento improvisado en la playa de El Trampolín, tras la entrada masiva registrada en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. El despliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil, iniciado en torno a las 7:30 horas, se está desarrollando de forma pacífica y sin incidentes significativos.
Fuentes policiales estiman que en el arenal se encuentran entre 3500 y 5000 personas, cifra basada en las raciones de comida distribuidas el miércoles por Cruz Roja.
Para garantizar la seguridad, el traslado en autobuses se organiza en grupos, dirigiendo a los afectados a dos espacios de acogida provisional acondicionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: el área de Loma Margarita y la explanada de El Embolsamiento en Loma Colmenar. Estos recursos cuentan con una capacidad conjunta inicial para unas 1800 personas.
El objetivo de esta actuación es ofrecer un alojamiento digno, evitando que la población afectada pernocte en la vía pública o en la playa, garantizando así la salud pública y una asistencia segura.
El dispositivo se desarrolla en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español y el Gobierno de Ceuta. La actuación forma parte del despliegue extraordinario puesto en marcha por el Gobierno de España para reforzar la capacidad de acogida de la ciudad ante la situación excepcional que atraviesa, en colaboración con entidades del tercer sector como Engloba y ACCEM.
Las administraciones trabajan ahora en la habilitación del resto de espacios previstos para completar el traslado de las personas que permanecen en la zona.
Especial vulnerabilidad de mujeres e infancia
Más allá de la logística en la playa, las organizaciones humanitarias han alertado de que los cientos de mujeres pertenecientes a la población migrante que llegaron a Ceuta siguen en una situación especialmente crítica. Al haber permanecido a la intemperie por el colapso de los recursos habituales, colectivos sociales denuncian que se enfrentan a una extrema precariedad y a un elevado riesgo de sufrir diferentes formas de violencia y acoso, lo que hace urgente su reubicación en espacios protegidos y diferenciados.
Asimismo, el Gobierno de España trabaja en un plan urgente para trasladar a la Península a unas 500 niñas migrantes no acompañadas que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de julio. El Ministerio de Juventud e Infancia coordina esta acción para acoger a las menores en recursos adaptados gestionados por organizaciones, sin transferir su tutela a las comunidades autónomas.
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