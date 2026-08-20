1.200 pertsona migrantetik gora lekualdatu dituzte Ceutako El Trampolin hondartzatik harrera-gune berrietara
Goizean ekin diote pertsona migratzaileak lekualdatzeko lehen faseari, uztail amaieran Ceutan izandako oldearen ondotik hondartza hustu asmoz. Lekualdatzea oinez eta taldeka egin da, eta hondartzan bizi diren gainerako pertsonak modu mailakatuan birkokatuko dituzte datozen egunetan.
Ostegun honetako lehen orduan hasi dira El Trampolín hondartzatik milaka migratzaile lekualdatzen, uztail amaieran izandako migratzaile oldearen ondotik. Modu baketsuan eta istilurik gabe ekin diote lehen fase honi.
Oinez eta jatorriaren arabera banatuta
Gobernuaren Ordezkaritzaren datuen arabera, 1.200 pertsona baino gehiago eraman dituzte dagoeneko oinez eta agenteek eskoltatuta prestatu dituzten harrera-gune berrietara. Elkarbizitza bermatzeko eta tentsioak saihesteko, agintariek bi taldetan banatu dituzte pertsona migranteak, jatorriaren arabera.
Hala, Saharaz hegoaldekoek Loma Margaritako instalazioetan hartu dute ostatu, eta magrebtarrak, berriz, Loma Colmenarreko El Embolsamiento zelaigunera eraman dituzte.
Polizia-iturrien arabera, 3.500 eta 5.000 pertsona artean bizi izan dira hondartzan azken asteotan. Gaur hasi den lehen fase honetan 1.200 pertsona eraman dituzte egokitutako bi gune horietara, eta Espainiako Gobernutik adierazi dute dagoeneko 1.800 migratzailerentzako tokia prest dutela. Gainerako pertsonak modu mailakatuan lekualdatuko dituzte datozen egunetan, guztiei ostatu duina eta segurua bermatzeko.
Bien bitartean, Administrazioa erlojuaren kontra ari da lanean espazio berriak prestatzen, eta horiekin guztira 5.000 plaza baino gehiago izatea aurreikusten da, pertsona guztiak harrera-toki berrietara eraman arte.
Emakumeak eta haurrak, kezka nagusi
Hondartzan gaur hasitako dispositibo horrez gain, giza-erakundeek ohartarazi dute Ceutara iritsitako ehunka emakume migrante egoera bereziki kritikoan daudela. Ohiko baliabideen kolapsoagatik babesik gabe eta kanpoan egon direnez, hainbat kolektibok salatu dute muturreko egoeran daudela eta indarkeria zein jazarpena jasateko arrisku handiari aurre egin behar dietela; ondorioz, premiazkoa dela gune babestu eta bereizietan birkokatzea.
Era berean, Espainiako Gobernua lanean ari da bakarrik dauden 500 bat neska migratzaile penintsulara eramateko. Gazteria eta Haurtzaro Ministerioa aztertzen ari da adingabeak babesteko erakundeek baliabide egokituetan har ditzaten, haien tutoretza autonomia-erkidegoei transferitu beharrik gabe.
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