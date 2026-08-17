Migrazio-krisia
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Espainiako Gobernuak aldi baterako 1.500 harrera-plaza gaitu ditu Ceutan, migrazio-presioaren aurrean

Elma Saizek iragarri du harrera-sistema arintzeko lau gune berehala zabalduko direla, eta erakundeen arteko lankidetza nabarmendu du.

 

15 August 2026, Spain, Ceuta: Migrants arrive at a food distribution site run by Luna Blanca, an NGO based in Ceuta. The Spanish exclave in North Africa remains one of the hotspots for migration flows between the African continent and the European Union Photo: Sven Kaeuler/dpa
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministro Elma Saizek astelehen honetan iragarri du berehala 1.500 harrera-plaza berri eta aldi baterako gune gaituko dituztela Ceutan, hiriak bizi duen migrazio-presioaren aurrean. Ezohiko giza laguntzarako arreta-guneak lau tokitan ezarriko dituzte.

Zehazki, Loma del Colmenarreko aparkalekuan, zaldi-kiroletarako instalazioetan, Caballería kuartelaren futbol-zelai zaharrean eta Guano izeneko eremuan prestatuko dituzte plaza berriak. Azken bi eremuak Espainiako Gobernuarenak dira, eta hiri autonomoak, berriz, Loma del Colmenarreko aparkalekua utzi du.

Ceutara egindako bisitan, Saizek nabarmendu du "erakundeen arteko lankidetza funtsezkoa dela Ceutan normaltasuna lehenbailehen berreskuratzeko". Atzo gauean iritsi zen hirira, migratzaileen etorrera masiboak eragindako egoera bertatik bertara ezagutzeko. Juan Vivas hiriko presidentearekin eta Miguel Angel Perez Triano Espainiako Gobernuaren ordezkariarekin bildu da. 

Harrera-sistema "malgua"

Saizek azaldu duenez, harrera-sistemak egoeraren arabera egokitzeko aukera ematen du, eta horren barruan kokatzen dira orain iragarritako 1.500 plaza berriak. Etorkinen Aldi Baterako Egonaldirako Zentroaren (CETI) egoeraz eta Trampolin hondartzako kanpalekuan dauden milaka lagunez galdetuta, Gobernua egoera "aztertzen" ari dela adierazi du.

Ministroak ez du zehaztu CETIren ezta kanpalekuaren okupazio-maila ere, eta adierazi du aldi baterako espazio berriak gaitzea harrera-sistema arintzeko erantzunaren parte dela.

Espainiako Gobernuak duela egun batzuk 6,5 milioi euroko larrialdi-egoera ezarri zuen Ceutan giza laguntzako erantzuna indartzeko, eta Gurutze Gorria lehenetsitako erakunde izendatu zuen egoera ahulean dauden pertsonei arreta emateko. Saizek emandako datuen arabera, erakundeak egunean 4.000 elikadura-kit inguru banatzen ditu, eta krisia hasi zenetik 4.000 gizarte- eta osasun-laguntza baino gehiago eman ditu.

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