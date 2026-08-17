BASO-SUTEAK
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Llantenoko sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute, garrak kontrolpean hartu ondoren

Laudioko, Langraizko eta Espejoko parkeetako suhiltzaileak, Nekazaritza Brigadako kideak, basozainek gidatutako bulldozerrak eta Larrialdietako helikopteroa lanean ari dira. 

VITORIA, 14/08/2026.- Los bomberos han logrado perimetrar el incendio forestal reavivado este jueves en el concejo de Llanteno (municipio de Ayala, Álava), que ha obligado a desalojar cuatro caseríos, y han estabilizado el flanco oeste, el más próximo a Artziniega. Fuentes de la Diputación de Álava han explicado que los equipos de extinción trabajan ahora en estabilizar el flanco este del incendio, el más cercano al municipio de Amurrio. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Llantenon piztutako sutea. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Llantenon (Araba) piztutako baso-sutea erabat itzaltzeko lanean jarraitzen dute Arabako Foru Aldundiak astelehen honetan jakitera eman duenez, asteburuan garrak perimetratu eta kontrolpean hartzea lortu ondoren. Suak 100 hektarea inguruko eremua kiskali du.

Azken egunetan lanean aritu dira Laudioko, Langraizko eta Espejoko parkeetako suhiltzaileak, Nekazaritza Brigadako kideak, Burgoseko eta Kantabriako bi brigada, basozainak eta bost helikoptero. 

Egoerak onera egin ondotik, Burgoseko eta Kantabriako taldeak erretiratu egin dira, baita Espainiako Gobernuak bidalitako helikopteroak ere. 

Gauzak horrela, Laudioko, Langraizko eta Espejoko parkeetako suhiltzaileak, Nekazaritza Brigadako kideak, basozainek gidatutako bulldozerrak eta Larrialdietako helikopteroa ari dira orain lanean. 

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