Llantenoko sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute, garrak kontrolpean hartu ondoren
Laudioko, Langraizko eta Espejoko parkeetako suhiltzaileak, Nekazaritza Brigadako kideak, basozainek gidatutako bulldozerrak eta Larrialdietako helikopteroa lanean ari dira.
Llantenon (Araba) piztutako baso-sutea erabat itzaltzeko lanean jarraitzen dute Arabako Foru Aldundiak astelehen honetan jakitera eman duenez, asteburuan garrak perimetratu eta kontrolpean hartzea lortu ondoren. Suak 100 hektarea inguruko eremua kiskali du.
Azken egunetan lanean aritu dira Laudioko, Langraizko eta Espejoko parkeetako suhiltzaileak, Nekazaritza Brigadako kideak, Burgoseko eta Kantabriako bi brigada, basozainak eta bost helikoptero.
Egoerak onera egin ondotik, Burgoseko eta Kantabriako taldeak erretiratu egin dira, baita Espainiako Gobernuak bidalitako helikopteroak ere.
Gauzak horrela, Laudioko, Langraizko eta Espejoko parkeetako suhiltzaileak, Nekazaritza Brigadako kideak, basozainek gidatutako bulldozerrak eta Larrialdietako helikopteroa ari dira orain lanean.
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