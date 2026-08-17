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Zuia egoera larrian dago ur faltagatik, eta zisterna-kamioiak eskatu dizkio Aldundiari

Udalak igerilekuak betetzea, baratzeak eta lorategiak ureztatzea eta ibilgailuak garbitzea debekatu du, Baias ibaiaren ur-emaria jaisten ari delako.
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EITB

Azken eguneratzea

Euri-faltak eta Baias ibaiaren emaria jaisteak Zuiako (Araba) ur-hornidura mugaraino eraman dute. Udalak Arabako Foru Aldundiari formalki eskatu dio alerta gorriko protokoloa aktibatzeko eta berehala zisterna-kamioiak bidaltzeko, hornidura bermatzeko.

Azken matxurak konpondu badira ere, prezipitazio eskasiak eta Baias ibaiaren emariaren beherakadak egoera larriagotu dute. Udalaren arabera, ur-horniduraren egoera larria da, eta orain helburua erreserbei eustea eta horniduran murrizketa zorrotzagoak ezarri behar izatea saihestea da.

Kontsumoa murrizteko neurriak

Egoera horren aurrean, Udalak ezohiko neurriak ezarri ditu ur-kontsumoa murrizteko, egoerak hobera egin arte. Debekatuta dago baratzeak eta lorategiak ureztatzea, igerilekuak betetzea edo berriro betetzea, ibilgailuak garbitzea eta ezinbestekoa ez den beste edozein kontsumo egitea.

Gainera, Udalak iragarri du udal-igerilekuak behin-behinean itxiko direla abuztuaren 15etik aurrera, ur-erreserbak babesteko. Halaber, zisterna-kamioien bidez ura ekartzeko kudeaketak hasi ditu, eta Arabako Foru Aldundiari alerta gorriko protokoloa aktibatzeko eskatu dio.

Udalak herritarren laguntza eta elkarlana eskatu ditu, ur-kontsumoa berehala murrizteko; izan ere, guztion parte-hartzea funtsezkoa da hornidura mantendu ahal izateko, ur-eskasiak dirauen bitartean.

Murrizketak uztailean hasi ziren

Udalak uztailean bertan hasi behar izan zuen murrizketak ezartzen, tenperatura altuen eta euri-faltaren ondorioz. Uztailaren 10etik aurrera, gaueko ur-mozketak ezarri zituen, 22:00etatik 08:00etara, eta udal-igerilekuetako dutxak erabiltzea debekatu zuen. Horrez gain, ura ureztatzeko eta igerilekuak betetzeko erabiltzea ere debekatu zuen.

Orduan, Udalak "kezkagarritzat" jo zuen egoera, eta herritarrei ura arduraz erabiltzeko eskatu zien. Unai Gutiérrez alkateak azaldu zuenez, baliabide eskasiak, kontsumo handiak, tenperatura altuek eta euri-faltak hornidura-arazoak izateko arriskua eragin zuten.

Orain, Baias ibaiaren emariaren jaitsieraren eta erreserben egoeraren okertzearen ondorioz, Udalak neurriak gogortu ditu eta laguntza eskatu dio Foru Aldundiari.

Araba Ura Gizartea

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