Zuia egoera larrian dago ur faltagatik, eta zisterna-kamioiak eskatu dizkio Aldundiari
Euri-faltak eta Baias ibaiaren emaria jaisteak Zuiako (Araba) ur-hornidura mugaraino eraman dute. Udalak Arabako Foru Aldundiari formalki eskatu dio alerta gorriko protokoloa aktibatzeko eta berehala zisterna-kamioiak bidaltzeko, hornidura bermatzeko.
Azken matxurak konpondu badira ere, prezipitazio eskasiak eta Baias ibaiaren emariaren beherakadak egoera larriagotu dute. Udalaren arabera, ur-horniduraren egoera larria da, eta orain helburua erreserbei eustea eta horniduran murrizketa zorrotzagoak ezarri behar izatea saihestea da.
Kontsumoa murrizteko neurriak
Egoera horren aurrean, Udalak ezohiko neurriak ezarri ditu ur-kontsumoa murrizteko, egoerak hobera egin arte. Debekatuta dago baratzeak eta lorategiak ureztatzea, igerilekuak betetzea edo berriro betetzea, ibilgailuak garbitzea eta ezinbestekoa ez den beste edozein kontsumo egitea.
Gainera, Udalak iragarri du udal-igerilekuak behin-behinean itxiko direla abuztuaren 15etik aurrera, ur-erreserbak babesteko. Halaber, zisterna-kamioien bidez ura ekartzeko kudeaketak hasi ditu, eta Arabako Foru Aldundiari alerta gorriko protokoloa aktibatzeko eskatu dio.
Udalak herritarren laguntza eta elkarlana eskatu ditu, ur-kontsumoa berehala murrizteko; izan ere, guztion parte-hartzea funtsezkoa da hornidura mantendu ahal izateko, ur-eskasiak dirauen bitartean.
Murrizketak uztailean hasi ziren
Udalak uztailean bertan hasi behar izan zuen murrizketak ezartzen, tenperatura altuen eta euri-faltaren ondorioz. Uztailaren 10etik aurrera, gaueko ur-mozketak ezarri zituen, 22:00etatik 08:00etara, eta udal-igerilekuetako dutxak erabiltzea debekatu zuen. Horrez gain, ura ureztatzeko eta igerilekuak betetzeko erabiltzea ere debekatu zuen.
Orduan, Udalak "kezkagarritzat" jo zuen egoera, eta herritarrei ura arduraz erabiltzeko eskatu zien. Unai Gutiérrez alkateak azaldu zuenez, baliabide eskasiak, kontsumo handiak, tenperatura altuek eta euri-faltak hornidura-arazoak izateko arriskua eragin zuten.
Orain, Baias ibaiaren emariaren jaitsieraren eta erreserben egoeraren okertzearen ondorioz, Udalak neurriak gogortu ditu eta laguntza eskatu dio Foru Aldundiari.
Zure interesekoa izan daiteke
Bilboko konpartsek kuotak ezarri dituzte euskarazko musikarentzat txosnetan, % 27 baino ez dela egiaztatu ondoren
Konpartsek kanpaina bat aurkeztu dute jaietan euskararen erabilera indartzeko, eta txosnetan euskarazko musikaren proportzioa handitzeaz gain, beste aldaketa batzuk ere egin dituzte erabilera areagotzeko.
Tessy Ebosele euskal atleta biral egin da sareetan "iruzkin krudelak" salatu ostean
Tessy Ebosele atleta arabarra, birala egin da Europako Atletismo Txapelketan parte hartu ondoren egindako adierazpenengatik. Gasteizen bizi den luzera-jauzilariak gogor kritikatu du atletek sare sozialetan jasotzen dituzten iruzkin negatiboak, eta esan du halako mezuek sekulako eragina dutela lehiatzerako orduan. Malkoak begietan, argi baino argiago hitz egin du.
Llantenoko sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute, garrak kontrolpean hartu ondoren
Laudioko, Langraizko eta Espejoko parkeetako suhiltzaileak, Nekazaritza Brigadako kideak, basozainek gidatutako bulldozerrak eta Larrialdietako helikopteroa lanean ari dira.
Pertsona bat hil eta beste bat larri zauritu da Zallan, auto batek eta kamioi batek talka eginda
Hildakoa turismoaren gidaria da, 51 urteko gizona; haren bidaiaria, berriz, 48 urteko emakumea, ospitalera eraman dute.
Laia eta Oihan, jaioberrien izen ohikoenak Euskadin
2025ean jaiotakoen artean izen arruntenak Laia, Ane eta June, eta Oihan, Markel eta Martin izan dira.
Basurtuko Ospitaleko Psikiatria pabiloian 31,9 gradu arteko tenperaturak daudela salatu dute
Basurtuko Ospitaleko Escuza pabilioiak (psikiatria-eremua hartzen duena) ez du klimatizaziorik hotzean, eta 31,9 gradura arteko tenperaturak izan ditu eraikin barruan. Lan Ikuskaritzaren ustez, eraikinaren egituran arazoak daude, eta baldintza termiko egokiak bermatzeko neurriak eskatu dizkio Osakidetzari.
Arabatik Urbasara lekualdatu dute Rapunzel filmaren filmaketa
Disneyren Enredados filmaren zuzeneko bertsioaren filmaketa Gaubean amaitu dute, eta orain Nafarroako mendilerroan ari dira lanean; hainbat bidezidor eta aparkaleku itxita egongo dira abuztuaren amaierara arte.
"Lan emankorra" egin ahal izan dute gauean Rigloseko sutean, Huescan, euriari esker
Ahalegin gehienak Jacatik gertu dagoen Oroel mendian zentratuko dira berriro ere ondorengo orduetan. Tenperaturak igo egingo dira eta haizeak egoera zaildu dezakeela uste da.
Irrikitaldia kalejira antzeztuak amaiera bikaina eman dio Donostiako Aste Nagusiari
Donostiako alkate aldaketa edo La Oreja de Van Goghen itzulera. Horiexek, besteak beste, Irrikitaldiak utzi dizkigun irudiak. Parodiaz jositako desfilearekin amaiera eman diete Piratek Aste Nagusiari. Urtean zehar hirian gertatu diren kontuak antzezten dituzte kritikaz eta umorez.