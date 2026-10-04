Gipuzkoa
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Kilometroak bere sorterrira itzuli da 50. edizioan

Iragarkia
1977ko Kilometroak Lazkaon
18:00 - 20:00
Kilometroak jaiaren lehen edizioa. Argazkia: Orain.

Azken eguneratzea

Kilometroak jaiak 50. edizioa du aurtengoa. Euskal Herri mailan, ikastolen aldeko festa antolatzen lehen lurraldea izan zen Gipuzkoa. 1977an ospatu zen lehenbizikoz, Lazkaon eta Beasainen..

Lazkao Kilometroak 2025 Gipuzkoa Euskara Gizartea

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