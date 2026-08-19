DARDARA SISMIKOAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Granada lurrikara-multzo batean murgilduta dago abuztuaren 14tik

Iragarkia
GRANADA 18/08/2026.- Un hombre observa desperfectos causados en Las Gabias después de diferentes temblores de esta mañana en dicha localidad de Granada. EFE/Pepe Torres.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Granadak lo egin ezinean igaro du beste gau bat, erreplikak zenbatuz, atzo probintzia astindu zuen 4,8 graduko lurrikararen ostean. Adituek baieztatu dutenez, bai probintzia eta bai metropoli-eremua abuztuaren 14tik daude multzo sismiko batean bete-betean sartuta: antzeko potentzia duten lurrazaleko lurrikaren segida bat, asteak edo hilabeteak iraun ditzakeena.

Lurrikarak Andaluzia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X