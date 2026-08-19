LURRIKARAK GRANADAN

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Alhambrak kalte arinak ditu, Alcazaban batez ere, baina ez egiturazkoak

Astearte arratsaldetik itxita egon ostean, monumentu-multzoa berriro ireki dute asteazken honetan, ohiko ibilbide guztiarekin, Alcazabako pasabidea izan ezik. Gainera, bisitarien segurtasuna bermatzeko, Nazaretar Jauregietatik eta Generalifetik igarotzen diren ibilbideak egokitu egin dituzte.

GRANADA, 15/08/2026.- El Patronato de la Alhambra y Generalife ha abierto a las once de la mañana sus instalaciones, unas tres horas después de su horario habitual, después de que un equipo especializado haya realizado inspecciones en el conjunto monumental, que no ha sufrido daños, tras el episodio sísmico, marcado por el terremoto de intensidad 5 registrado esta madrugada y con epicentro en Alhendín.EFE/ Pepe Torres
Granadako Alhambra. EFE.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Astarte honetan Granadan erregistratutako berrogeita hamarretik gora lurrikarako serie sismikoak, kalte arinak eragin ditu Alhambran, almenetan eta beste elementu batzuetan bereziki, eta Alcazaban batez ere.

Andaluziako Juntako  lehen lehendakariorde eta Presidentzia, Osasun eta Larrialdietako kontseilari Antonio Sanzek azaldu duenez, lehen ikuskapen bisualean behintzat ez da ikusi egiturazko kalterik edo kolapsoaren arriskua ekar dezaketenik, baina monumentua arriskuan jartzen ez duten eta egiturazkoak ez diren elementuetan ikusi da kalterik. 

Nazaretar Jauregietan, zehazki Tronu Aretoan, elementu apaingarriak eta igeltsuzko ornamentazioak  erori dira lurrikaren ondorioz.

Gauzak horrela, astearte arratsaldetik itxita egon ostean, monumentu-multzoa berriro ireki dute asteazken honetan, ohiko ibilbide guztiarekin, Alcazabako pasabidea izan ezik. Gainera, bisitarien segurtasuna bermatzeko, Nazaretar Jauregietatik eta Generalifetik igarotzen diren ibilbideak egokitu egin dituzte.

 

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