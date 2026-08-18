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Landa-sarbideak kontrola ditzala eskatu dio Irungo alkateak Eusko Jaurlaritzari, trafikoa areagotzen ari delako

Datozen egunetan joan den asteko auto-ilarak errepikatuko direlakoan, Cristina Laborda alkateak "salbuespenezko neurriak" eskatu ditu.

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Auto-ilarak AP-8an, Biriatun, artxiboko irudia.
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Agentziak | EITB

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Oiartzunen trafiko-kontrolak ezar ditzala eskatu dio Irungo Udalak Ertzaintzari, mugako auto-ilaretan harrapatutako ibilgailuek landa-bideetan beste bide batzuk bilatzea ekiditeko. Izan ere, egunotan Irun “kolapsatu” egin da desbideratze horien ondorioz.

Cristina Laborda Irungo alkateak astearte honetan kazetariei adierazi dienez, Udalak dagoeneko martxan du datozen egunetarako dispositibo berezia, itzulera-operazioa dela eta mugan auto-ilara luzeak espero baitira.

Joan den ostegunean AP-8 autobidean 13 kilometrorainoko auto-pilaketak izan ziren, eta Irungo erdigunea kolapsatu zen. Hori berriro gerta ez dadin, Labordak "salbuespenezko neurriak" eskatu ditu, besteak beste, bidesarietako hesiak altxatzea edo trafikoa herri horretara iritsi baino lehen kudeatzea.

Udalaren ustez, aurreko urteetako ekimenez gain, Irundik kanpoko kontrol bat gehitu beharko litzateke, Oiartzungo irteeretan zehazki, eta landa-bideetarako desbideratzeak saihestu.

Labordak adierazi duenez, kontrol horiek "funtsezko neurria" izango lirateke bide nagusietatik aurrera egin ezin duten ibilgailuek ibilbide alternatiboak bila ez ditzaten eta, horrela, arazoa Irungo kaleetara eraman ez dezaten.

Irun Trafikoa Gizartea

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