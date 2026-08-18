Irun pide al Gobierno Vasco que controle los accesos rurales ante el aumento del tráfico

El Ayuntamiento de Irun ha solicitado a la Ertzaintza que establezca controles de tráfico en Oiartzun para evitar que los vehículos atrapados en las retenciones de la frontera busquen rutas alternativas por caminos rurales y terminen accediendo a la localidad fronteriza, que se "colapsa".

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha hecho estas declaraciones este martes a los periodistas, donde ha indicado que el consistorio tiene ya en marcha el dispositivo especial para los próximos días cuando se prevén importantes retenciones de tráfico en la frontera con Iparralde con motivo de la operación retorno.

Laborda se ha referido a las colas de hasta 13 kilómetros que se llegaron a acumular el pasado jueves en la AP-8, que colapsaron el centro de Irun, y ha reclamado "medidas excepcionales" para evitar que esto se repita, entre ellas el levantamiento de las barreras de los peajes o la gestión del tráfico antes de que llegue a esta localidad.

El consistorio considera que, además de las iniciativas de años anteriores, hay que añadir un control fuera de Irun, concretamente en las salidas de Oiartzun y evitar los desvíos hacia caminos rurales.

Laborda ha señalado que estos controles supondrían una "medida clave" para impedir que los vehículos que no pueden avanzar por las vías principales busquen itinerarios alternativos, sugeridos ya por los navegadores de los vehículos, y trasladen así el problema a las calles de la localidad.