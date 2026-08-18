UR HORNIDURA
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ENBAk plan bat eskatu du baserri guztiak urez hornitu ahal izateko

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Xabier Iraola nekazarien sindikatuko bozeramaileak zehaztu duenez, 5.000 baserri inguru daude Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ur-hornidurako sare publikotik kanpo. Udako lehorteen ondorioz, gero eta gehiago pairatzen dute ur-falta. 

Nekazaritza Ura Klima Aldaketa Lehortea Eusko Jaurlaritza Gizartea

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