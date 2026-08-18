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ENBA solicita un plan para abastecer de agua a los caseríos

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: ENBAk baserriak urez hornitzeko plan bat eskatu du
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EITB

Última actualización

Xabier Iraola, portavoz del sindicato agrario, detalla que hay unos 5000 caseríos en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa fuera de la red pública de abastecimiento de agua, que sufren cada vez más la falta en verano con las sequías. 

Agricultura Agua Cambio Climático Sequía Gobierno Vasco Sociedad

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