ENBA solicita un plan para abastecer de agua a los caseríos
Xabier Iraola, portavoz del sindicato agrario, detalla que hay unos 5000 caseríos en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa fuera de la red pública de abastecimiento de agua, que sufren cada vez más la falta en verano con las sequías.
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