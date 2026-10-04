Cataluña mantiene las restricciones de movilidad tras el episodio de lluvias más intenso de las últimas décadas
Cataluña continúa este domingo en alerta por el fuerte temporal de lluvias que ha provocado graves afectaciones, especialmente en las provincias de Barcelona y Girona. Protección Civil mantiene la restricción de movilidad en varias comarcas y ha pedido a la población que permanezca en sus casas ante el riesgo de que la situación empeore.
Según Meteocat, Barcelona y varios municipios de su entorno vivieron este sábado el día más lluvioso de los últimos 20 años, en un episodio meteorológico asociado a un minihuracán mediterráneo. En la capital catalana se acumularon alrededor de 200 litros por metro cuadrado, una cantidad que no se registraba desde 1914.
La consellera del Interior, Nuria Parlon, subrayó que las medidas adoptadas no son simples recomendaciones. "No son recomendaciones, son restricciones para proteger a la ciudadanía", señaló, al tiempo que situó como prioridad garantizar la seguridad de la población, especialmente en Barcelona y Girona.
Más de 3000 llamadas de emergencia
Los Bomberos y Protección Civil han atendido ya más de 3000 llamadas de emergencia relacionadas con el temporal. Entre las incidencias se encuentran inundaciones en garajes y bajos, caída de muros y personas atrapadas en sus vehículos.
Además, numerosos municipios han quedado incomunicados debido al mal estado de las carreteras, especialmente en localidades del Vallès Oriental. El alcalde de Cardedeu, Xavier Orozco, ha pedido a la ciudadanía que permanezca en sus domicilios para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
Protección Civil de la Generalitat ha enviado este domingo un nuevo mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la población de las comarcas del Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà y Gironès, para recordar la necesidad de respetar las restricciones de movilidad ante la posibilidad de que la situación empeore.
Riesgo de desbordamiento de los ríos
También preocupa especialmente la situación de los ríos. El caudal del río en Santa Coloma de Gramenet ha llegado a multiplicar por 30 su nivel habitual, con máximas superiores a 660 metros cúbicos por segundo.
Ante esta situación, la Agencia Catalana del Agua ha emitido un aviso de riesgo hidrológico por posibles desbordamientos.
El temporal también ha obligado a mantener suspendido el servicio de Rodalies y de trenes de media distancia en Catalunya hasta nuevo aviso.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertido de que el episodio todavía no ha terminado. "Ha sido una noche complicada y el episodio meteorológico aún no ha terminado", ha señalado.
La Generalitat considera que se trata de un episodio meteorológico sin precedentes que ha dejado varios récords de precipitaciones y mantiene activados los dispositivos de emergencia ante la evolución de la situación.