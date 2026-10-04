Cataluña mantiene las restricciones de movilidad tras el episodio de lluvias más intenso de las últimas décadas

Cataluña continúa este domingo en alerta por el fuerte temporal de lluvias que ha provocado graves afectaciones, especialmente en las provincias de Barcelona y Girona. Protección Civil mantiene la restricción de movilidad en varias comarcas y ha pedido a la población que permanezca en sus casas ante el riesgo de que la situación empeore.

Según Meteocat, Barcelona y varios municipios de su entorno vivieron este sábado el día más lluvioso de los últimos 20 años, en un episodio meteorológico asociado a un minihuracán mediterráneo. En la capital catalana se acumularon alrededor de 200 litros por metro cuadrado, una cantidad que no se registraba desde 1914.

La consellera del Interior, Nuria Parlon, subrayó que las medidas adoptadas no son simples recomendaciones. "No son recomendaciones, son restricciones para proteger a la ciudadanía", señaló, al tiempo que situó como prioridad garantizar la seguridad de la población, especialmente en Barcelona y Girona.