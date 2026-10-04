Mugikortasun murrizketei eutsi diete Katalunian, azken hamarkadetako eurite bortitzenen ostean
Kataluniak alerta egoeran jarraitzen du igandean, euriteek kalte larriak eragin dituztelako, batez ere Bartzelonan eta Gironan. Babes Zibilak mugikortasunaren murrizketari eutsi dio eskualde askotan, eta herritarrei etxean jarraitzeko eskatu die, egoerak okerrera egiteko arriskua baitago.
Meteocaten arabera, Bartzelonak eta inguruko hainbat udalerrik azken 20 urteetako egunik euritsuena izan dute larunbatean, Mediterraneoan izandako urakan txiki bati lotutako gertakari meteorologiko batean.
Nuria Parlon Barne kontseilariak azpimarratu zuen hartutako neurriak ez direla gomendio hutsak. "Ez dira gomendioak, herritarrak babesteko murrizketak baizik", adierazi zuen, eta herritarren segurtasuna bermatzea jarri zuen lehentasun gisa, Bartzelonan eta Gironan bereziki.
3.000 larrialdi dei baino gehiago
Suhiltzaileek eta Babes Zibilak 3.000 larrialdi deitik gora jaso dituzte denborale honekin lotuta. Besteak beste, uholdeak izan dira garaje eta etxabeetan, hormak erori dira eta ibilgailuetan harrapatuta geratu dira.
Gainera, udalerri asko inkomunikatuta geratu dira errepideen egoera txarraren ondorioz, bereziki Ekialdeko Vallesen. Xavier Orozco Cardedeuko alkateak etxean geratzeko eskatu die herritarrei, larrialdi zerbitzuen lana errazteko.
Generalitatearen Babes Zibilak Es-Alert mezu berri bat bidali du igande honetan Ekialdeko Valleseko, Maresmeko, Oihaneko, Baix Empordako eta Gironeseko biztanleen telefono mugikorretara, mugikortasun murrizketak errespetatu behar direla gogorarazteko, egoerak okerrera egin dezakeelako.
Ibaiek gainezka egiteko arriskua
Ibaiaren emariak, Santa Coloma de Grameneten, 30 aldiz biderkatu du bere ohiko maila, segundoko 660 metro kubikotik gorako maximoekin.
Egoera horren aurrean, Kataluniako Uraren Agentziak arrisku hidrologikoaren abisua eman du, gainezka egin dezakeelakoan.
Denboralearen ondorioz, Rodalies eta distantzia ertaineko trenen zerbitzua etenda dago Katalunian, beste abisu bat eman arte.
Salvador Illa Generalitateko presidenteak ohartarazi duenez, gertakaria oraindik ez da amaitu: "Gau zaila izan da eta oraindik ez da amaitu".
Generalitatearen ustez, aurrekaririk gabeko gertaera meteorologikoa izan da, prezipitazio markak hautsi ditu eta larrialdi operatiboa aktibo dago oraindik, egoeraren bilakaeraren zain.