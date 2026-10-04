Los cinco ministros de Sumar y representantes de los partidos que forman parte de este espacio se reúnen este domingo para analizar la situación de la vivienda y abordar la nueva coyuntura política, marcada por la posibilidad de un adelanto electoral.

El encuentro, de alto nivel, comenzará a las 12:30 horas de forma telemática y contará con la participación de Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, Mónica García y Sira Rego, los cinco ministros de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE.

También participarán dos representantes de cada uno de los partidos implicados en la refundación de Sumar: Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y los comunes.

La reunión llega después de que el Congreso rechazara el viernes los dos decretos de vivienda del Gobierno español y un día después de las manifestaciones celebradas para reclamar soluciones ante los problemas de acceso a la vivienda.

Fuentes del espacio sitúan el encuentro en un momento decisivo de la legislatura y lo enmarcan en una estrategia política ante el nuevo escenario. No está previsto, sin embargo, que Sumar elija este domingo a su cabeza de lista para unas eventuales elecciones generales.

El lunes está prevista además otra reunión presencial en Madrid, a la que están invitados todos los partidos que forman parte del grupo parlamentario junto a los ministros, entre ellos Compromís y la Chunta Aragonesista.

La elección del candidato o candidata de Sumar sigue pendiente. En las últimas semanas han aparecido nombres como los de Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. Además, según fuentes del espacio, algunos sectores plantean ahora que Mónica García encabece la candidatura por Madrid, pese a que había sido elegida candidata de Más Madrid para las próximas elecciones autonómicas.