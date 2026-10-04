Sánchez sigue meditando, mientras los partidos se preparan para las urnas
Pedro Sánchez continúa este fin de semana con su periodo de reflexión sobre la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, después del rechazo del Congreso a los dos decretos de vivienda que el Gobierno español pretendía sacar adelante. La derrota parlamentaria ha situado el futuro de la legislatura en el centro del debate político.
El presidente mantiene abiertos todos los escenarios y todavía no ha comunicado qué decisión adoptará. Mientras tanto, los partidos comienzan a actuar en clave electoral y a preparar sus posiciones ante una eventual cita con las urnas.
PP, Vox y PNV han reclamado la convocatoria de elecciones, mientras que entre los actuales socios parlamentarios del Gobierno español también existen distintas posiciones. PNV, Coalición Canaria y Junts han defendido una convocatoria electoral, mientras EH Bildu, ERC y Podemos aseguran estar preparados. Sumar, por su parte, tiene todavía pendiente la elección de su candidato o candidata.
¿Cuáles son los plazos si Sánchez convoca elecciones?
Si Sánchez decide convocar elecciones para el 29 de noviembre, el Real Decreto de disolución de las Cortes y convocatoria electoral tendría que publicarse el 6 de octubre en el BOE, activando un calendario de 54 días hasta la jornada electoral.
Sumar reúne a sus ministros y partidos ante un posible adelanto
Los cinco ministros de Sumar y representantes de los partidos que forman parte de este espacio se reúnen este domingo para analizar la situación de la vivienda y abordar la nueva coyuntura política, marcada por la posibilidad de un adelanto electoral.
El encuentro, de alto nivel, comenzará a las 12:30 horas de forma telemática y contará con la participación de Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, Mónica García y Sira Rego, los cinco ministros de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE.
También participarán dos representantes de cada uno de los partidos implicados en la refundación de Sumar: Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y los comunes.
La reunión llega después de que el Congreso rechazara el viernes los dos decretos de vivienda del Gobierno español y un día después de las manifestaciones celebradas para reclamar soluciones ante los problemas de acceso a la vivienda.
Fuentes del espacio sitúan el encuentro en un momento decisivo de la legislatura y lo enmarcan en una estrategia política ante el nuevo escenario. No está previsto, sin embargo, que Sumar elija este domingo a su cabeza de lista para unas eventuales elecciones generales.
El lunes está prevista además otra reunión presencial en Madrid, a la que están invitados todos los partidos que forman parte del grupo parlamentario junto a los ministros, entre ellos Compromís y la Chunta Aragonesista.
La elección del candidato o candidata de Sumar sigue pendiente. En las últimas semanas han aparecido nombres como los de Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. Además, según fuentes del espacio, algunos sectores plantean ahora que Mónica García encabece la candidatura por Madrid, pese a que había sido elegida candidata de Más Madrid para las próximas elecciones autonómicas.
El PSOE asegura estar preparado para cualquier escenario
La secretaria general del PSN, María Chivite, ha asegurado que el Partido Socialista está preparado para "cualquier escenario". La dirigente navarra ha defendido que los socialistas no necesitan encuestas ni cálculos para fijar su posición y ha llamado a movilizar al electorado progresista.
Chivite ha anunciado, además, que este lunes formalizará su candidatura para volver a presentarse a las elecciones y optar de nuevo a la Presidencia de Navarra.
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha criticado la posición de PP, Vox y Junts tras el rechazo de los decretos y ha pedido que su actuación no se olvide cuando llegue el momento de acudir a las urnas.
EH Bildu pone el foco en el "para qué"
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado que la cuestión no debe ser cuándo se celebrarán las elecciones generales, sino "para qué". En este sentido, ha defendido que la izquierda soberanista tiene propuestas para afrontar los problemas sociales y los retos actuales.
Otegi ha reivindicado además la defensa de Euskal Herria ante un eventual escenario electoral.
Feijóo reclama que se convoquen elecciones
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado a Sánchez que no "amague más" y convoque elecciones. Feijóo ha afirmado que España tiene "el derecho a decidir ya" y ha asegurado que su petición no responde al "revanchismo", sino a que el país "no aguanta más".
El líder del PP ha situado además la vivienda como uno de los principales problemas del Gobierno español y ha asegurado que, si llega a La Moncloa, aprobará su propuesta en esta materia durante el primer mes de su hipotético mandato.
Junts pide rectificar y ERC reclama consensos
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha señalado que el Gobierno español todavía está a tiempo de rectificar y se ha mostrado dispuesto a negociar. Al mismo tiempo, ha advertido de que una convocatoria electoral podría llevar el debate político al terreno de la "demagogia" y la "polarización".
Por su parte, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha pedido a Sánchez que aproveche el tiempo que queda de legislatura para impulsar "consensos" y evitar los "shows mediáticos".
Alamany ha considerado que el rechazo de los decretos supone un fracaso tanto del PSOE como de Junts. Ha reprochado al PSOE haber intentado sacar adelante en ocho días medidas que, según ha afirmado, no ha querido o no se ha atrevido a impulsar durante años, y ha acusado a Junts de estar "completamente desconectado" de la realidad social.