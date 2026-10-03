Las formaciones políticas toman posiciones ante un eventual adelanto electoral

La caída de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados ha puesto contra las cuerdas al Gobierno español, cuyo líder, Pedro Sánchez, medita este fin de semana sobre un posible adelanto electoral. La decisión, que ha sido demandada por PP, Vox e incluso PNV, ha pillado a contrapie a parte de la izquierda española, que aún no ha articulado una alianza electoral. Los socios de investidura se dividen entre los que apoyan una inminente cita con las urnas (PNV, Coalición Canaria o Junts), quienes dicen estar "preparados" para la contienda (EH Bildu, ERC y Podemos) y quién aún tiene pendiente la elección de un candidato o una candidata (Sumar).

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha insistido este sábado en que "el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario" porque su postura hoy es la misma que ayer y no necesita encuestas, ni le hace falta ningún cálculo. Según ha añadido, "la indignación se muestra en las calles, pero hay que canalizarla en las urnas. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que movilizar al electorado de progreso desde la confianza y la ilusión". Chivite ha anunciado que el lunes formalizará su candidatura para volver a presentarse a las elecciones y volver a ser presidenta de Navarra.