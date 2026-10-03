Las formaciones políticas toman posiciones ante un eventual adelanto electoral
La caída de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados ha puesto contra las cuerdas al Gobierno español, cuyo líder, Pedro Sánchez, medita este fin de semana sobre un posible adelanto electoral. La decisión, que ha sido demandada por PP, Vox e incluso PNV, ha pillado a contrapie a parte de la izquierda española, que aún no ha articulado una alianza electoral. Los socios de investidura se dividen entre los que apoyan una inminente cita con las urnas (PNV, Coalición Canaria o Junts), quienes dicen estar "preparados" para la contienda (EH Bildu, ERC y Podemos) y quién aún tiene pendiente la elección de un candidato o una candidata (Sumar).
La secretaria general del PSN, María Chivite, ha insistido este sábado en que "el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario" porque su postura hoy es la misma que ayer y no necesita encuestas, ni le hace falta ningún cálculo. Según ha añadido, "la indignación se muestra en las calles, pero hay que canalizarla en las urnas. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que movilizar al electorado de progreso desde la confianza y la ilusión". Chivite ha anunciado que el lunes formalizará su candidatura para volver a presentarse a las elecciones y volver a ser presidenta de Navarra.
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha confiado en que "la traición" perpetrada por PP, Vox y Junts al tumbar los decretos "no se olvide esto cuando toque acudir a las urnas". Para el líder de los socialistas vascos, "la miseria moral de la derecha y la ultraderecha, de PP, Vox y Junts, no tiene límite", y ha afeado que a la derecha "le gusta que Ayuso se compre un ático que vale más de seis millones de euros con el dinero de todos para vivir cerca de su madre".
Por su parte, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha subrayado que la pregunta correcta no es cuándo se van a ser las elecciones generales sino "para qué son", en ese sentido, ha señalado que la izquierda soberanista tiene "recetas para hacer frente a los retos de época, a los problemas sociales y al autoritarismo." “Vamos a defender la casa de nuestra madre, Euskal Herria”, ha señalado.
Con un discurso mucho más duro, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que el presidente Pedro Sánchez no debería "amagar más" porque España tiene "el derecho a decidir ya", y ha añadido que no pide comicios por "revanchismo" sino porque el país "no aguanta más". Según el presidente de los populares, la vivienda es el "símbolo del fracaso" del ejecutivo Sánchez, y ha garantizado que si él llega al poder aprobará su propuesta sobre vivienda en el primer mes de ese hipotético gobierno.
Desde Cataluña, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha remarcado que el Gobierno español "si quiere está a tiempo de rectificar" y se ha mostrado dispuesto a negociar en aras a un acuerdo. Sin embargo, ha denunciado que "si Pedro Sánchez hace como ha hecho hasta ahora, electoralismo a costa de los más vulnerables, es fácil que acabe convocando elecciones para movernos en el terreno de la demagogia y en el terreno de la polarización".
Por último, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha pedido a Sánchez, que aproveche el tiempo que le queda a esta legislatura para impulsar "consensos" y evite los "shows mediáticos". En opinión de Esquerra, lo ocurrido ayer es un fracaso del PSOE, que "quería hacer en ocho días aquello que no ha querido o no se ha atrevido a hacer en estos ocho años", y por otro, también es un fracaso de Junts, que "vive completamente desconectado de la realidad de nuestro país, de los jóvenes, de las familias".