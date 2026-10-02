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Pradales: No hay un clima político de mínimos, es una desgracia para España

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O GROVE (PONTEVEDRA) 02/10/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, participa en una de las mesas redondas celebradas este viernes en el Foro La Toja, en la Illa da Toxa, el Grove, Pontevedra. EFE/ Brais Lorenzo
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradales: Ez dago gutxieneko giro politikorik, zoritxarra da Espainiarentzat

EITB

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El lehendakari, Imanol Pradales, ha lamentado que en política de vivienda, industrial, exterior o "cualquier política fundamental" en el Estado, se percibe, "desgraciadamente, que no hay un clima político de mínimos para una reflexión compartida y que se pueda pactar cuando menos un marco de referencia".

Imanol Pradales Política

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