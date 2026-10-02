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Pradales: Ez dago gutxieneko adostasun politikorik, eta hori zoritxarra da Espainiarentzat
Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan, etxebizitza-politikan, industria-politikan, kanpo-politikan edo Estatuko "funtsezko edozein politikatan", "zoritxarrez, ez dago gutxieneko giro politikorik elkarrekin hausnartu eta, gutxienez, erreferentzia-esparru bat adostu ahal izateko".
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