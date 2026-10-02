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Ekintzaileek eskuorriak bota dituzte hemizikloan, "Kongresua funts putreek gobernatzen dute" oihukatuz
Aktibista talde batek eskuorriak bota ditu gonbidatuen tribunatik hemiziklora, "Kongresua funts putreek gobernatzen dute" oihukatuz, alokairuen luzapen automatikoa jasotzen zuen etxebizitzaren dekretua bozkatu ostean. PP, Vox, Junts, EAJ, UPN eta Coalicion Canaria alderdien botoekin bota dute atzera.
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