Diputatuen Kongresua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ekintzaileek eskuorriak bota dituzte hemizikloan, "Kongresua funts putreek gobernatzen dute" oihukatuz

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Aktibista talde batek eskuorriak bota ditu gonbidatuen tribunatik hemiziklora, "Kongresua funts putreek gobernatzen dute" oihukatuz, alokairuen luzapen automatikoa jasotzen zuen etxebizitzaren dekretua bozkatu ostean. PP, Vox, Junts, EAJ, UPN eta Coalicion Canaria alderdien botoekin bota dute atzera.

Diputatuen Kongresua Etxebizitza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X