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Activistas tiran octavillas en el hemiciclo al grito de "los fondos buitre gobiernan el Congreso"

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18:00 - 20:00

Última actualización

Un grupo de activistas han arrojado octavillas desde la tribuna de invitados al hemiciclo al grito de "los fondos buitre gobiernan el Congreso", tras la votación del decreto ley de vivienda que contenía la prórroga automática de los alquileres, que ha sido derogado con los votos de PP, Vox, Junts, PNV, UPN y Coalición Canaria.

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