Sanchezek hausnartzen jarraitzen du, alderdiak hauteskundeetarako prestatzen diren bitartean
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak hauteskundeak aurreratzeko hausnarketa egiten jarraituko du igande honetan. Bitartean, Sumarrek bost ministroak eta alderdietako ordezkariak bilduko ditu egoera politikoa eta etxebizitzaren egoera aztertzeko. Alderdiak, gainera, bere zerrendaburua aukeratzeko lanean jarraitzen du.
Pedro Sanchezek hauteskundeak aurreratzeko aukerari buruzko hausnarketa egiten jarraitzen du asteburu honetan, Kongresuak Espainiako Gobernuak aurrera atera nahi zituen bi etxebizitza dekretuak atzera bota ostean.
Agertoki guztiak irekita ditu, eta oraindik ez du jakinarazi zer erabaki hartuko duen. Bien bitartean, alderdiak hauteskunde aurreko egoera aztertzen hasi dira, eta euren jarrerak prestatzen, hauteskundeak edozein unetan deitzeko aukera izan daitekeelakoan.
Gobernuko presidenteak azaroaren 29rako deitzea erabakitzen badu, Gorteak desegiteko eta hauteskundeak deitzeko errege dekretua urriaren 6an argitaratu beharko litzateke, eta, beraz, bihar iragarri.
PPk, Voxek eta EAJk hauteskundeak deitzeko eskatu dute, eta Gobernua osatzen duten kideen artean ere jarrera ezberdinak daude. EAJ, Coalicion Canaria eta Junts alderdiak hauteskundeak deitzearen alde agertu dira, eta EH Bilduk, ERCk eta Podemosek prest daudela adierazi dute.
Zeintzuk dira epeak Sanchezek hauteskundeak deitzen baditu?
Sanchezek hauteskundeak azaroaren 29rako deitzea erabakitzen badu, Gorteak desegiteko eta hauteskundeak deitzeko errege dekretua urriaren 6an argitaratu beharko litzateke Espainiako Aldizkari Ofizialean, eta 54 eguneko egutegia aktibatu hauteskunde egunera arte.
Sumarrek ministro eta alderdiak bildu ditu, balizko aurrerapen baten aurrean
Sumarreko bost ministroak eta formazio hori osatzen duten alderdietako ordezkariak igande honetan bilduko dira etxebizitzaren egoera aztertzeko eta egoera politiko berriari heltzeko.
Goi mailako bilera 12:30ean hasiko da, modu telematikoan, eta bertan izango dira Yolanda Diaz, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, Monica Garcia eta Sira Rego, PSOErekin koalizio gobernuan dauden Sumarreko bost ministroak.
Sumarren birfundazioan inplikatutako alderdiek (Movimiento Sumar, Mas Madrid, Izquierda Unida eta Comun) bina ordezkari izango dituzte bertan.
Kongresuak ostiralean Espainiako Gobernuaren etxebizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota ostean eta etxebizitza eskuratzeko arazoen aurrean konponbideak eskatzeko manifestazioak egin ostean egingo dute bilera.
Sumarreko iturrien arabera, legealdiko une erabakigarria da eta agertoki berriak estrategia politiko berezi bat behar du. Hala ere, ez dago aurreikusita Sumarrek igande honetan hauteskunde orokorretarako bere zerrendaburua aukeratzea.
Astelehenean, gainera, aurrez aurreko beste bilera bat egingo dute Madrilen, eta talde parlamentarioa osatzen duten alderdi guztiak gonbidatu dituzte, ministroekin batera, Compromis eta Chunta Aragonesista tartean.
Azken asteetan, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun eta Ada Colau Bartzelonako alkate ohiaren izenak aipatu dira. Gainera, Sumarreko iturrien arabera, sektore batzuek Monica Garcia Madrilgo hautagaitzaren buru izatea proposatu dute, nahiz eta Mas Madrideko hautagaia izan hauteskunde autonomikoetarako.
PSOEk esan du edozein eszenatokitarako prest dagoela
Maria Chivite PSNko idazkari nagusiak esan du Alderdi Sozialista prest dagoela "edozein egoeratarako". Buruzagi nafarrak esan du sozialistek ez dutela inkestarik edo kalkulurik behar euren jarrera finkatzeko, eta hautesle aurrerakoiak mobilizatzeko deia egin du.
Chivitek iragarri du, gainera, astelehen honetan aurkeztuko dela hauteskundeetara berriro aurkezteko eta Nafarroako presidente izateko hautagaitza.
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak gogor kritikatu du PPren, Voxen eta Juntsen jarrera, dekretuak atzera bota ostean.
EH Bilduk "zertarako" galdetu du
Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak adierazi duenez, kontua ez da hauteskunde orokorrak noiz izango diren, "zertarako" egingo diren baizik. Ildo horretan, ezker subiranistak arazo sozialei eta egungo erronkei aurre egiteko proposamenak dituela defendatu du.
Otegik, gainera, Euskal Herriaren defentsa aldarrikatu du, balizko hauteskunde batzuen aurrean.
Feijook hauteskundeak deitzeko eskatu du
Alberto Nuñez Feijoo PPko presidenteak "zalantzarik ez egiteko" eta hauteskundeak deitzeko eskatu dio Sanchezi. Feijook adierazi du Espainiak "erabakitzeko eskubidea" duela, eta ez duela "errebantxismoagatik" eskatzen, baizik eta herrialdeak "ezin duelako gehiago".
PPko buruak, gainera, Espainiako Gobernuaren arazo nagusietako bat etxebizitza dela esan du, eta Moncloara iristen bada, balizko agintaldiaren lehen hilabetean gai horri buruzko proposamena onartuko duela ziurtatu du.
Juntsek zuzenketa eskatu du eta ERCk adostasunak eskatu ditu
Jordi Turull Juntseko idazkari nagusiaren hitzetan, Espainiako Gobernua oraindik zuzentzeko garaiz dago, eta negoziatzeko prest agertu da. Halaber, ohartarazi du hauteskunde deialdi batek politika alorrean "demagogia" eta "polarizazioa" handitu ditzakeela.
Bestalde, Elisenda Alamany ERCko idazkari nagusiak legegintzaldia aprobetxatzeko eskatu dio Sanchezi, "adostasunak" bultzatzeko eta "show mediatikoak" saihesteko.
Dekretuak atzera botatzeak PSOEren eta Juntsen porrota islatzen duela esan du Alamanyk. Zortzi egunetan neurriak aurrera ateratzen saiatu izana aurpegiratu dio PSOEri, urteetan bultzatu nahi izan ez dituen edo ez dituen neurriak, eta errealitate sozialetik "erabat deskonektatuta" egotea leporatu dio Juntsi.