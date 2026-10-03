Alderdiak euren jarrera zehazten hasi dira balizko hauteskunde aurrerapenaren aurrean
Espainiako Gobernuko presidenteak asteburua hartu du bozak aurreratuko dituen hausnartzeko, eta gainerako indarrak kanpainaurre bete-betean murgildu dira ezinbestean.
Espainiako Gobernuak ez zuen atzo etxebizitza dekretuak onartzeko nahikoa babes bildu, eta, hori dela eta, gogoeta egiteko tartea hartu du Pedro Sanchez presidenteak. Zirt edo zart erabaki beharko du: hauteskundeak deitu edo aurrera jarraitu. Batzuek —PPk, Voxek eta EAJk berak— asteak daramatzate bozak aurreratzeko eskatuz; beste batzuentzat (ezker konfederala), ordea, arinegi irits liteke erabakia, ez baitute hauteskunde aliantzarik osatu. Inbestidurako bazkideen artean, hauteskundeak aurreratzearen aldekoak dira EAJ, Junts eta Coalicion Canaria, eta EH Bildu, ERC eta Podemos hitzordurako "prest" agertu dira. Sumarrek, ordea, ez du hautagairik adostu, eta biharko deitu du presazko bilera.
Alderdi Sozialistaren baitan, Maria Chivite PSNko idazkari nagusiak esan du PSOE "prest" legokeela hauteskundeak aurreratuko balira. "Gure gaurko jarrera atzoko berbera da. Ez dugu inkestaren eta kalkuluren beharrik", azaldu du. Horren ustez, "haserrea kaleetan adierazten da, baina hautetsontzietan bideratzen. Hori da gure erantzukizuna. Konfiantza eta ilusioa lagun, ezkerreko boto-emaileak mobilizatu behar ditugu". Buruzagi nafarrak iragarri du astelehenean aurkeztuko duela bere hautagaitza foru erkidegoan presidentegai izateko.
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak esan du espero duela boto-emaileek gogoan izatea PPk, Voxek eta Juntsek atzo egindako "traizioa". EAEko sozialisten buruaren iritziz, "eskuinaren eta ultraeskuinaren miseria moralak ez du mugarik", eta Ayusoren atikoaren auzia kritikatu du: "Eskuinak hori du gogoko: Madrilgo presidenteak sei milioi baino gehiago balio duen atiko bat erostea denon diruarekin".
Hauteskundeei begira jarri da Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusia ere. Azpimarratu duenez, "afera ez da (Espainiako hauteskundeen) data, afera da zertarako baliatu nahi duen herri honek hauteskunde horiek". Hala, azpimarratu du ezker subiranistak badituela "errezetak garaiko erronkei, arazo sozialei eta autoritarismoari aurre egiteko". "Gure amaren etxea, Euskal Herria, defendatuko dugu", aldarrikatu du.
Gordinago mintzatu da Alberto Nuñez Feijoo PPko burua. Horren aburuz, Pedro Sanchez presidenteak ezin du egoera gehiago luzatu, eta herritarrek hauteskundeak "orain" izateko eskubidea dute. Bere eskaeran ez omen dago "mendeku goserik", eta erantsi du ezin duela "gehiago eutsi". Etxebizitzaren auzia hizpide, sozialisten "porrotaren ikurra" dela azpimarratu du, eta agindu du boterera iristen bada lehen hilabetean onartuko duela etxebizitzaren inguruko bere proposamena.
Kataluniatik, Jordi Turull Juntseko idazkari nagusiaren hitzetan, Espainiako Gobernua “garaiz” dago bere jarrera zuzendu nahi badu, eta bere alderdia ituna negoziatzeko prest dagoela erantsi du. “Baina Pedro Sanchezek orain artekoa egin behar badu, hau da, zaurgarrienen kontura elektoralismoa egin behar badu, ez da harritzekoa hauteskundeak deitzea, demagogia eta polarizazioa nagusitu dadin”.
Elisenda Alamany ERCko idazkari nagusiak, aldiz, legegintzalditik geratzen dena “akordioak lortzeko aprobetxatzeko” dei egin dio Sanchezi, “show mediatikoak saihestuta”. Esquerraren esanetan, atzo Kongresuan gertatutakoa PSOEren porrota da, “zortzi urtean egin ez duena zortzi egunean egin nahi izateagatik”. Dena dela, horren iritzian, Juntsen porrota ere bada, “herritarren, gazteen eta familien errealitatetik erabat deskonektatuta bizitzeagatik”.