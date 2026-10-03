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Sarek urtarrilaren 9an mobilizatzeko deia egin du eta Fiskaltzaren helegiteak salatu ditu

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

SAREk agerraldia egin du Bilbon, azken urte hauetan elkarteko kide izan diren hainbat lagunekin batera, urtarrilaren 9ko manifestaziora deitzeko. Aurrerapauso garrantzitsuak egon dira, SAREren ustez, eta Legebiltzarrean onartutako espetxe-eredua nabarmendu du, baina egoera kezkagarriez ere ohartarazi du, Administrazioak onartutako erabakiei ezarritako helegiteak eta prozedura judizial berrien bultzada aipatuz.

Presoak ETA Politika

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