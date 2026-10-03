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Sare llama a movilizarse el 9 de enero y denuncia los recursos de la Fiscalía

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sarek urtarrilaren 9an mobilizatzeko deia egin du eta Fiskaltzaren helegiteak salatu ditu

EITB

Última actualización

SARE ha comparecido hoy en Bilbao, para llamar a la manifestación del 9 de enero junto a personas que han formado parte del colectivo en los últimos años. SARE observa importantes avances y reclama el modelo penitenciario aprobado por el Parlamento Vasco. Sin embargo, también ha advertido de que persisten algunos nudos. Entre ellos, cita los recursos de la fiscalía a las propuestas de terceros grados de la Administración vasca y el impulso también de nuevos procedimientos judiciales.

 

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