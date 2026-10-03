Sare llama a movilizarse el 9 de enero y denuncia los recursos de la Fiscalía

SARE ha comparecido hoy en Bilbao, para llamar a la manifestación del 9 de enero junto a personas que han formado parte del colectivo en los últimos años. SARE observa importantes avances y reclama el modelo penitenciario aprobado por el Parlamento Vasco. Sin embargo, también ha advertido de que persisten algunos nudos. Entre ellos, cita los recursos de la fiscalía a las propuestas de terceros grados de la Administración vasca y el impulso también de nuevos procedimientos judiciales.