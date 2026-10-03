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Urriaren 7an 90 urte beteko dira Jose Antonio Agirre lehendakaria buru zuen lehen Eusko Jaurlaritza sortu zenetik
Ideologia ezberdinetako ordezkariak elkartu ziren lehen Eusko Jaurlaritza osatzeko. Lehendakariaren alboan, Leizaola, Monzon eta De la Torre jeltzaleak izan ziren pisu handieneko sailburuak.
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