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Urriaren 7an 90 urte beteko dira Jose Antonio Agirre lehendakaria buru zuen lehen Eusko Jaurlaritza sortu zenetik

Iragarkia
jose antonio agirre lehendakaria
18:00 - 20:00
Agirre lehendakaria. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Ideologia ezberdinetako ordezkariak elkartu ziren lehen Eusko Jaurlaritza osatzeko. Lehendakariaren alboan, Leizaola, Monzon eta De la Torre jeltzaleak izan ziren pisu handieneko sailburuak.

Eusko Jaurlaritza Politika

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