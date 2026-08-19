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N-121-A errepidea itxi dute Belateko eta Almandozko tuneletan, bikoizketa lanak direla eta

Errepidea itxita dago bi noranzkoetan, eta zirkulazioa NA-1210 errepidetik desbideratzen ari da, Belateko mendatetik.

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EITB

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N-121-A errepidea itxita dago Belateko eta Almandozeko tuneletatik gertu, errepidea bikoizteko lanak direla eta. Etenak bi noranzkoei eragingo die, eta kalteak eragingo ditu ostiralera arte.

Zirkulazioa NA-1210 errepidetik desbideratzen ari da, Belateko mendatetik. Ibilgailuak errepide horretara sar daitezke eta, ondoren, N-121-N errepidera itzuli, Arraitzeko Bentak (26+950 kilometro-puntuan) eta Almandoz (34+950 kilometro-puntuan) lotuneetatik.

Afekzioa aldatu egingo da abuztuaren 20an eta 21ean. Orduan, N-121-A errepidearen iparraldeko noranzkoan itxiko da, Behobiarako noranzkoan.

Iparralderantz doazen ibilgailuek NA-1210 errepidetik, Belateko mendatetik, desbideratu beharko dute, Arraitzeko Bentetako lotunetik sartuz eta N-121-A errepidera itzuliz Almandozko lotunetik.

Nafarroako Gobernuak jakinarazi duenez, N-121-A errepidea Belate eta Almandozeko tunelen inguruan bikoizteko obren barruan egingo dituzte.

Trafikoa Nafarroa Gizartea

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