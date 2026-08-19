LURRIKARAK

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Lurrak dar-dar egiten jarraitzen du Granadan

Bart gauean intentsitate desberdineko sei astindu izan dira Granadan eta inguruko metropoli eremuan.

GRANADA,18/08/2026.- Desperfectos en una cochera del barrio granadino del Zaidón después de los numerosos terremotos registrados en Granada esta mañana. EFE/Pepe Torres.
Azken egunetan Granadan izandako lurrikarek eragindako kalteak. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainia hegoaldean, Granadan (Andaluzia) hainbat lurrikara izan dira asteartetik asteazkenerako gauean, 2,58 gradukoa handiena, IGN Espainiako Geografia Institutuak gaur goizean jakinarazi duenez. Pasa den larunbatean 5 graduko lurrikara batek Alhendin (Granada) astindu zuenetik, hainbat mugimendu sismiko erregistratu dituzte Granada probintzian. 

Guztira, Espainiako Geografia Institutuak intentsitate ezberdineko sei lurrikara antzeman ditu pasa den gauerditik Granadan eta inguruko metropoli eremuan, guztiak 1,6 eta 2,5 gradu artekoak

Goizaldeko lurrikararik handiena (2,58) 05:43an gertatu da, eta epizentroa Gotarren izan du.

Atzo, Granadan 4,7 graduko lurrikara bat izan zen eta hiru pertsona arin zauritu ziren, tartean adin txikiko bat. 

Bien bitartean, urduritasuna eta beldurra da nagusi biztanleen artean, egunotan Granadan oporretan den Amaia Galindez portugaletetarrak EITBri kontatu dionez. 

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