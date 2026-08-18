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4,7ko beste lurrikara batek Granada astindu du, hiru zauritu eta Alhambra itxita utzita

Iragarkia
Granada lurrikara argazkia
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Granadan 4,7ko indarreko beste lurrikara bat izan dute, eta hiru pertsona arin zauritu dira, tartean adin txikiko bat. Granadako Gojar herrian egon da epizentroa, baina Andaluziako beste lurraldeetan ere igarri da. Granadako monumentuak itxi egin behar izan dituzte badaezpada, Alhambra bera ere bai.

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Lurrikarak Espainia Gizartea

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