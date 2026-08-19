Sutea Huescan
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Etxera itzul daitezke jada Rigloseko sutearen ondorioz hustutako zazpi herritako 500 bizilagun inguru 

Sutearen bilakaera ona den arren, eta ezker hegaleko sektorean perimetroa egonkortzeko bidean aurrera egin den arren, Santa Cruz de la Seros eta San Juan de la Peña inguruetan "puntu bero asko daude oraindik, erre gabe, zuhaitz-eremuetan", eta lanean jarraitzen dute hor Infoarreko brigadek eta Larrialdietarako Unitate Militarra (UME).

GRAF1219. PEÑAS DE RIGLOS (HUESCA), 17/08/2026.- Puesto de mando avanzado del incendio de las Peñas de Riglos, junto al pueblo de Santa María de la Peña, uno de los pueblos que está desalojado por los incendios. Los 1.049 vecinos de los diecinueve municipios evacuados a causa del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) podrán ir volviendo paulatinamente a sus casas a partir de mañana ante la buena evolución del fuego, aunque todavía no esté completamente estabilizado. EFE/ Javier Blasco

Santa Maria de la Peñan, etxeetatik oso gertu gelditu dira sugarrak. EFE.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Riglosko baso-sutearen ondorioz hustutako Villalangua, Salinas de Jaca, Santa Maria de la Peña, Bailo, Larues, Alastuey eta Arbues herrietako 500 bizilagun inguru etxera itzul daitezke dagoeneko.

Oraingoz, sutearen hegoaldean dauden herrietako bizilagunek itxaron beharko dute; Triste, Peña Estacion, Yeste eta Anzanigo herriak dira horiek, sutea piztu zen tokitik gertuen daudenak. Hala ere, asteazken honetan Cecopi jarraipen batzordearen ostean Roberto Bermudez de Castro Aragoiko Gobernuko Barne sailburuak esan duenez,  asteazken honetan "banan-banan" aztertuko dira, etxetik kanpo jarraitzen duten bizilagun horiek noiz itzuli ote daitezkeen aurreikusteko. 

Gaineratu duenez, ikuskapenak egingo dituzte, ziurreni gaur bertan, bai Infoarrek, bai suteak itzaltzeko eta Babes Zibileko zuzendaritza teknikoak; hala ere argitu du itzuliko diren azken bizilagunak Santa Cruz de la Serosekoak izango direla.

Izan ere, Jorge Azcon gobernuburuak gidatu duen Cecopi-ren bileran agerian geratu den bezala, nahiz eta sutearen bilakaera ona izan eta ezker hegaleko sektorean perimetroa egonkortzen aurrera egin den, Santa Cruz de la Seros eta San Juan de la Peña inguruetan "puntu bero asko daude oraindik, erre gabe, zuhaitz-eremuetan", eta lanean jarraitzen dute hor Infoarreko brigadek eta Larrialdietarako Unitate Militarra (UME).

Osteguneko euriteen zain

Bermudez de Castrok adierazi duenez, asteazkena izango da, eguraldiari dagokionez, azken egun zaila, beroak eta ekaitzek eragindako alertak baitaude arratsaldean, 35-36 gradu inguruko tenperaturak, hegoaldeko haize lehorra eta % 10 inguruko hezetasun erlatiboak, baso-sute baterako baldintza txarrenak, alegia.

Ostegun honetatik aurrera, Aemetek erabateko aldaketa iragarri du, Aragoi osoan 8-12 gradu jaitsiko dira tenperaturak eta ziurtzat jotzen da euria egingo duela. 

Suteak Aragoi Gizartea

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