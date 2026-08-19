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Gidarien % 35ek positibo eman dute EAEko errepideetako droga kontroletan

Ertzaintzak urteko lehen bost hilabeteetan egindako 2.809 probetan 982 gidarik droga kontsumitzeagatik positibo eman dute, hau da, iazko epe berarekin alderatuta positibo-tasa 0,7 puntu jaitsi da. 

(Foto de ARCHIVO) Ertzaintza REMITIDA / HANDOUT por DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 02/11/2025

Ertzaintzaren kontrol bat. Artxiboko argazkia: Europa Press

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Agentziak | EITB

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Ertzaintzak 2026ko lehen bost hilabetetan Euskal Autonomia Erkidegoko errepideetan egindako droga probetan gidarien % 35ek positibo eman dute, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak zabaldu duen informazioaren arabera. Iazko epe berarekin alderatuta, positibo tasa apur bat jaitsi da, 0,7 puntu, hain zuzen ere.

Zehazki, 982 gidarik eman zuten positibo droga atzemateko proban. Aurtengo urtarriletik maiatzera bitartean 2.166 test egin ziren, eta horietatik 775ek emaitza positiboa izan zuten.

Positiboen ehuneko handiaren arrazoia da test horiek aurretik alkoholemia proban emaitza bera eman duten gidariei bakarrik egiten zaizkiela, edo drogen eraginpean egotearen ageriko sintomak dituztenei.

Aurretik trafiko arauren bat hautsi dutenen artean antzeman dute positibo tasarik altuena (% 78,7). Trafiko istripua izan dutenen kasuan, herenak baino pixka bat gehiagok eman dute positibo (% 35,7). Azkenik, errepide kontroletan positibo tasa % 29,7koa izan da. 

Trafikoa Ertzaintza Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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