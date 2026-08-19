El 35 % de los conductores da positivo en los controles de drogas en las carreteras vascas
El 35 % de los conductores que fueron sometidos a test de drogas en los cinco primeros meses del año en las carreteras vascas dio positivo, lo que supone un ligero descenso de 0,7 puntos respecto a la tasa de positividad del 35,7% registrada en el mismo periodo del pasado año, según datos del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
En concreto, un total de 982 conductores dieron positivo por drogas en las 2809 pruebas practicadas por la Ertzaintza. En el periodo enero-mayo del pasado año se practicaron 2166 test, de los cuales 775 tuvieron un resultado afirmativo en consumo de sustancias estupefacientes.
Este alto porcentaje de positivos se debe a que estos test se practican solo a conductores que previamente habían dado el mismo resultado también en la prueba de alcoholemia o a los que presentan síntomas evidentes de estar bajo la influencia de sustancias psicotrópicas.
La tasa más alta de positivos en drogas (78,7 %) se dio entre los conductores que habían sido sorprendidos cometiendo una infracción de tráfico. La segunda tasa más alta de positivos (35,7 %) se dio en los test practicados por la Ertzaintza a conductores que habían sufrido un accidente de tráfico. Por último, las pruebas preventivas arrojaron un índice de positividad del 29,7 %.
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