El Gobierno de Aragón autoriza la vuelta de cerca de 500 vecinos de siete pueblos evacuados por el incendio de Riglos

Los cerca de 500 vecinos evacuados de Villalangua, Salinas de Jaca, Santa María de la Peña, Bailo, Larués, Alastuey y Arbués por el incendio de las Peñas de Riglos (Huesca) pueden volver a sus casas en las próximas horas, después que muchos de ellos hayan estado fuera de sus casa por más de una semana.

Tendrán que esperar, de momento, los vecinos de las localidades situadas al sur de incendio, los más pegados a la zona donde se originó el fuego -Triste, Peña Estación, Yeste y Anzánigo-. Se van a evaluar este miércoles "uno por uno" y se intentará tomar una decisión, ha dicho el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, tras la celebración del Cecopi de este miércoles.

Ha añadido que se va a realizar una inspección, tanto por el Infoar como por la dirección técnica de extinción de incendios y Protección Civil, y seguramente lo podrán hacer hoy,y ha apuntado que los últimos vecinos que volverán serán los de Santa Cruz de la Serós.

Y es que aunque la evolución del incendio es favorable, como se ha puesto de manifiesto en la reunión del Cecopi que ha presidido el jefe del ejecutivo, Jorge Azcón, y se avanza en la estabilización del perímetro en el sector del flanco izquierdo, en el entorno de Santa Cruz de la Serós y San Juan de la Peña existen "muchos puntos calientes, sin quemar, en zonas arbóreas" y donde están trabajando sobre todo las brigadas del Infoar y la Unidad Militar de Emergencias (UME).



Esperando las lluvias del jueves

El consejero ha apuntado que este miércoles será el último día complicado desde el punto de vista meteorológico, con alertas por calor y por tormentas por la tarde, temperaturas de entre 35 y 36 grados en la zona, viento del sur seco y humedades relativas cercanas al 10 %, las peores condiciones posibles para un incendio forestal.

A partir de este jueves la Aemet anuncia un cambio radical con temperaturas que bajarán en el conjunto de Aragón entre 8 y 12 grados y son prácticamente seguras las lluvias.