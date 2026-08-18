El Movimiento Feminista de Algorta denuncia al menos tres agresiones sexuales en las fiestas del Puerto Viejo
En un comunicado, este colectivo feminista de Getxo ha recordado que en las fiestas de San Ignacio, que se celebraron a finales de julio, también se produjo otra agresión.
El Movimiento Feminista de Algorta ha informado de que en las fiestas del Puerto Viejo, que finalizaron el fin de semana, se han denunciado al menos tres agresiones sexuales. Asimismo, han recordado que se produjo una más en las fiestas de San Ignacio celebradas a finales de julio.
Las feministas de Algorta han realizado este martes un comunicado después de que el Ayuntamiento de Getxo informase el domingo de la detención de un hombre acusado de agredir sexualmente a una joven durante la última noche de las fiestas del Puerto Viejo.
Según han denunciado, la violencia machista está todavía muy presente en las fiestas y han subrayado que trabajan durante todo el año para conseguir espacios seguros y disfrutables para todas las personas.
Sin embargo, lamentan que "en muchos momentos se les niega la confianza y la legitimidad", incluso cortándoles todo canal de interlocución. En cualquier caso, han destacado que su manera de combatir la violencia machista es “poniendo en el centro a la persona agredida o denunciante, junto con el punto morado, las comisiones de fiestas y los agentes locales”.
Asimismo, han interpelado a las instituciones por considerar que les corresponde a ellas modificar las leyes, adaptarlas y poner recursos "en la medida en que esté en sus manos".
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