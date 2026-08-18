Muere el niño vizcaíno atropellado por un tractor en Espinosa de los Monteros (Burgos)

El niño vizcaíno de 10 años que fue atropellado en la noche del sábado por un tractor en la localidad de Espinosa de los Monteros (Burgos) ha fallecido, según ha confirmado EITB. El menor herido de grave fue trasladado al Hospital de Cruces, donde finalmente ha muerto.

El accidente tuvo lugar minutos antes de las 22:30 horas en la plaza Sancho García de la localidad, por causas que se desconocen.

El servicio de emergencias del 112 recibió el aviso e inmediatamente se personaron la Guardia Civil de tráfico de Burgos, a Guardia Civil COS y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico, al personal médico del PAC de Espinosa de los Monteros y una unidad medicalizada de emergencias (UME).

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Las primeras hipótesis apuntan a que el niño irrumpió corriendo a la calzada y el conductor del tractor no lo vio.