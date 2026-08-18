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La lluvia ayuda a controlar el incendio de Riglos

Tras la evolución favorable del incendio, hoy comenzarán a volver a sus casas las más de 1000 personas desalojadas de 19 núcleos de población.
Incendio Riglos Huesca
Incendio de las Peñas de Riglos (Huesca). Foto: EFE
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EITB

Última actualización

La lluvia caída en las últimas horas y el viento del noroeste que ha soplado durante la noche ha permitido a los equipos de extinción estabilizar y controlar la mayor parte del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca). 

Debido a la evolución favorable del incendio, hoy, martes, comenzará el regreso progresivo de las más de 1000 personas de 19 núcleos de población, dos cámpines y un campamento que fueron desalojadas. Las localidades de Santa Cilia y Puente la Reina ya han sido desconfinadas.

Ahora los esfuerzos se centran en el monte Oroel, cerca de Jaca. 

El incendio, activo desde el 10 de agosto, mantiene una superficie provisional afectada de unas 17 500 hectáreas y un perímetro aproximado de 100 kilómetros. 

Además, hay que lamentar la muerte de un profesional de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en un accidente de tráfico este domingo en la zona del barranco de Atarés. 

Un hombre de 28 años ha sido detenido como presunto autor del incendio. 

España Aragón Bomberos Incendios Sociedad

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