En directo: Txupinazo de Aste Nagusia
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El accidente ocurrió el pasado sábado y desde entonces permanecía ingresado en el Hospital de Cruces en estado muy grave.
El Imserso repetirá fórmula en la temporada 2026-2027: viajes a 50 euros y opción de viajar con mascota
Se ofertarán casi 900 000 plazas, de las cuales se han reservado 7400 a 50 euros destinadas a pensionistas de menos recursos. La comercialización de los viajes comenzará entre el 14 y 15 de septiembre
En directo: Desfile de la Ballena
El desfile de La Ballena viste de colores Bilbao. La principal atracción para los más jóvenes recorrerá las calles de la villa acompañada por miles de personas.
Restricciones de agua en varios pueblos de Álava por la sequía y la escasez
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La lluvia ayuda a controlar el incendio de Riglos
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Herido muy grave un motorista de 49 años tras sufrir un accidente vial en Arrieta
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Fallece Sabino Ormazabal, activista y pacifista incansable, a los 72 años
Periodista durante muchos años, el donostiarra se ha dedicado en cuerpo y alma al antimilitarismo, el ecologismo, los derechos humanos y la desobediencia civil. Inmerso siempre en el movimiento social, desde 2013 participó en la comisión de víctimas de abusos policiales y vulneraciones de derechos humanos designada por el Parlamento Vasco.
Muere una persona y otra resulta herida grave tras chocar un turismo y un camión en Zalla
El fallecido es el conductor del turismo, un hombre de 51 años, mientras que su acompañante, una mujer de 48 años, ha sido trasladada a un centro hospitalario.