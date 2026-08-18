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En directo: Txupinazo de Aste Nagusia

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18:00 - 20:00
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Bilbao dará comienzo a sus fiestas: con el estruendo del txupín, los bilbaínos tienen por delante siete días de fiesta con los que poder disfrutar de la Aste Nagusia.
Aste Nagusia Bilbao 2026 Bilbao Ayuntamiento de Bilbao Sociedad

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