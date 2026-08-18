ZUZENEAN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zuzenean: Bilboko Aste Nagusiko txupinazoa

Iragarkia
marijaia-aste-nagusia-bilbao-bilbo-2024-efe
18:00 - 20:00
egun
:
:
Hasten denean abisatu Nire abisuetatik ezabatzea
marijaia-aste-nagusia-bilbao-bilbo-2024-efe

Azken eguneratzea

Bilbok bere jaiei hasiera emango die: txupinaren burrunbarekin, bilbotarrek zazpi jai-egun dituzte aurretik Aste Nagusiaz gozatzeko.
Bilboko Aste Nagusia 2026 Bilbo Bilboko Udala Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X