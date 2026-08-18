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En directo: Desfile de la Ballena

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DESFILE BALLENA BILBOKO UDALA
18:00 - 20:00
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DESFILE BALLENA BILBOKO UDALA

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El desfile de La Ballena viste de colores Bilbao. La principal atracción para los más jóvenes recorrerá las calles de la villa acompañada por miles de personas.
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